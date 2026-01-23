Activó Riquelme: Boca va por una figura del fútbol argentino que quieren todos los hinchas

Boca reactivó gestiones por un mediocampista que fue campeón el año pasado en medio de un mercado sin refuerzos y con urgencias deportivas.

Juan Román Riquelme vuelve a la carga por un futbolista de jerarquía que puede darle soluciones a Boca.

Con el mercado de pases entrando en su recta final y sin refuerzos confirmados, Boca empieza a mover fichas fuertes. En medio de las negociaciones por delanteros, Juan Román Riquelme reactivó el interés por un nombre que siempre estuvo en carpeta y que es del gusto de los hinchas.

Según informó Tato Aguilera en TyC Sports, Boca va a la carga por Santiago Ascacibar, una figura de Estudiantes que vuelve a quedar en el centro de la escena. Los contactos que se habían iniciado en diciembre ahora toman mayor fuerza. Con el volante más tranquilo en La Plata y sin avances concretos en su renovación, en Boca creen que es el momento indicado para intentar cerrar su llegada para el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

La prioridad del club sigue siendo reforzar el ataque. Ángel Romero tiene todo acordado y resta resolver una cuestión administrativa por el cupo de extranjeros, mientras que continúan las negociaciones por Kevin Serna, delantero de Fluminense. Recién después, el foco se pondrá de lleno en Ascacibar.

En el entorno de Riquelme consideran que el ex-Hertha Berlín puede darle un salto de calidad al mediocampo. Boca tiene nombres, pero le falta variedad de funciones, y el “Ruso” aparece como un jugador polifuncional, con experiencia, liderazgo y mentalidad ganadora.

Ascacibar jugará un partido especial ante Boca por las semifinales de la Copa de la Liga. Foto: @santiascacibar97 Santiago Ascacibar es un referente del Estudiantes de Eduardo Domínguez. Foto: @santiascacibar97 A este escenario se suma la preocupación por Rodrigo Battaglia. El volante arrastra una tendinitis en el tendón de Aquiles que no le permitió entrenarse con normalidad en toda la pretemporada y existe la posibilidad concreta de que deba ser operado, lo que lo dejaría afuera por varios meses.