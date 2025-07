Un jugador clave de Boca sufrió una molestia en la práctica ¡y sería su 5° desgarro en 6 meses!: out vs. Atlético Tucumán

Boca Juniors aún no logra levantar cabeza tras la llegada de Miguel Ángel Russo, no da signos de mejora en el funcionamiento del equipo y, con 9 partidos consecutivos sin ganar, quedó a uno de igualar su peor racha histórica. Ante semejante escenario, el duelo de este miércoles contra Atlético Tucumán por dieciseisavos de Copa Argentina cobra una gran relevancia.

A sabiendas de que no tiene margen de error, Miguelo tiene pensado incluir a Leandro Paredes y Edinson Cavani en el once inicial. A su vez, no podría contar en la zaga central ni con Ayrton Costa ni con Nicolás Figal. Y en las últimas horas, se confirmó una nueva baja sensible para el partido en el estadio Único Madre de Ciudades.