Un gigante sudamericano avanzó por Sebastián Villa: cuánto ofreció y cómo podría darse

El histórico club de nuestro continente apuró las gestiones para contar con el delantero de Independiente Rivadavia. Ya hizo una oferta, ¿alcanza?

Sebastián Villa fue el capitán del equipo de Independiente Rivadavia que hizo historia este año.

Mientras el plantel de Independiente Rivadavia goza de unas merecidas vacaciones tras una temporada que incluyó la consagración en la Copa Argentina, por estas horas la dirigencia diagrama el armado del plantel de cara al 2026, un año en donde la Lepra deberá afrontar tres competencias entre el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores de América.

jesus alfredo berti lepra campeon copa argentina (7) Alfredo Berti ya diagrama, junto con los dirigentes, el armado del plantel para la próxima temporada. Alf Ponce Mercado / MDZ Si bien ya se hizo oficial la salida de algunos futbolistas del plantel actual, que no iban a ser tenidos en cuenta por el cuerpo técnico, desde la institución aguardan la llegada de varias ofertas ya que, tras el título obtenido, algunos jugadores quedaron en vidriera para la temporada que viene.

Tales son los casos del defensor Sheyko Studer, los mediocampistas Tomás Bottari y Matías Fernández, y el delantero Sebastián Villa, quien a pesar de tener contrato con la institución hasta fines de 2026, buscará emigrar durante el mercado de pases de verano.

Un gigante sudamericano avanzó por Sebastián Villa Luego de las declaraciones del delantero colombiano, quien admitió que buscará nuevos aires para el año que viene, algunos clubes volvieron a mostrar interés por el atacante de 29 años, quien cerró una temporada de alto vuelo.