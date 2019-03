Turf: Orange Nugget suma y sigue

El Hipódromo de Mendoza ofreció hoy su tercera reunión de carreras de la temporada 2019. El marco de público fue importante y esto seguramente se debió a que se ofreció un buen programa de carreras. La fórmula de contar con un buen mix de carreras cortas y largas volvió a demostrar que es la mejor que puede utilizar la Catedral. Los aficionados a la actividad lo entienden de esa manera y responden asistiendo al Hipódromo cada vez que se organizan jornadas bajo estas condiciones.

La prueba central del día, el Clásico “Otoño-Stud Cacho Arata” quedó en poder de la regular Orange Nugget. La hija de Freud volvió a demostrar que es la número uno del ranking de las “nenas” de la zona y venció por tres cuerpos a Milonga Corralera en el tiempo de 1’ 38” 2/5 para la milla.

Stormy Sale fue el vencedor de la cuadrera mejor rentada de la jornada (Foto Gentileza José Maluf).

La prueba se hizo con la guapa Enóloga Sam en la vanguardia desde el vamos, mientras Orange Nugget alternaba entre el cuarto y el quinto lugar. El desarrollo de la contienda no tuvo grandes cambios hasta la entrada al derecho. Enóloga Sam seguí adelante, mientras Orange Nugget se iba ubicando cerca de la puntera y dispuesta a “atacar”. Cuando pisaron el derecho Orange Nugget ya ocupaba el lugar de escolta y se preparaba para dominar la competencia. Esto sucedió faltando 200 metros para el disco. Allí la pensionista de Daniel Mignani dominó con claridad y se encomendó al disco. La ganadora, que contó con una excelente conducción de Rodrigo Bascuñán, volvió a demostrar todo lo que puede rendir en este tiro (la milla).

Párrafo final para Milonga Corralera, quien gracias a una efectiva y gradual atropellada se terminó ubicando en el segundo puesto de una competencia en la que participaron casi todas las mejores hembras del medio.

CUADRERA BRAVA I

El clásico cuadrero más importante del día quedó en poder del bueno de Stormy Sale. El de Stirpa demostró que cuando está sano y muy difícil de batir. El zaino vino adelante desde la largada para terminar venciendo por ¾ de cuerpo a Gracias Guapo e igualar el récord para 425 metros (23” 1/5). Esta victoria posicionó a Stormy Sale como uno de los más ligeros del medio. ¿Tendrá en breve un choque contra la “reina de la recta” Emilia Romagna? Ojalá que sí.

CUADRERA BRAVA II

En la segunda corta mejor rentada del día el triunfo fue para Don Pichu, quien terminó doblegando por medio cuerpo a Tío Vito en 19” 2/5 para 350 metros. Nueva victoria destacada para el exitoso binomio compuesto por el jockey Ángel Miranda más el cuida Cristóbal Delgado.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada fue para ese buen aprendiz que es Jonathan Gómez, quien redondeó doblete. “Jony” se impuso en la cuarta con Very Difficult y repitió en la quinta con Landcrusier. Vaya una gran felicitación para uno de los jinetes que más trabaja en las mañanas de nuestro hipódromo.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras de la zona Cuyo se disputará el próximo domingo 31 de marzo en La Punta (San Luis). Mientras que en Mendoza las carreras regresarán el 7 de abril.

A continuación el detalle de los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “FRANQUITO” - (Extraoficial) – 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° AIJUNA 59 L. Escudero

2° FOR LIBERTY SONG 58 A. Miranda 1 ½ cpos

3° FLAG TACO 61 M. Junco 1 cpo

U° TIGRESA 59 F. Funes 3 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,85. Dividendo de la Combinada: $ 1,65.Tiempo: 17” 4/5. Cuidador: G. Martínez. Stud: El Taller.

2da carrera

Premio: “CAPO CERVECERO” – (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GRINGO 61 M. Junco

2° VER SEATTLE 61 J. Campanello pczo

3° ER TALENTOSO 58 S. Fernández ¾ cpo

4° SOY CAÑITO 59 L. Escudero 1 ½ cpos

5° TAQUILLERO 58 A. Miranda ¾ cpo

U° AMPHION NELSON 58 F. Campos 4 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,55. Dividendo de la Combinada: $ 7,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 9,95. Dividendo de la Trifecta: $ 84,20. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: M. Arce. Stud: El Rancho.

3 ra carrera

Premio: “GALPONERA” – (Extraoficial) – 450 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° YALOVERÁN 58 R. Zapata

2° LATERANO 58 R. Bascuñán 1 1/2 cpos

3° PASCANAS 58 A. Miranda ¾ cpo

U° DULCE NIP 58 N. Aguirre 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,60. Dividendo de la Combinada: $ 29,95. Tiempo: 25” 2/5. Cuidador: J. C. Zapata. Stud: Don Goyo.

4 ta carrera

Premio: “MENDOCINA SOUL” – (Extraoficial) - 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VERY DIFFICULT 58 J. Gómez

2° BORN IN CLOUDS 58 S. Fernández pczo

3° CÓNDOR FABULOSO 58 D. Ledesma ½ cbza

4° GATITA PLUS 58 A. Morales 2 ½ cpos

U° DONDE VOTO 58 W. Escudero 3 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5. Dividendo de la Combinada: $ 16,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,70. Tiempo: 23” 2/5. Cuidador: O. Liendo. Stud: Avelino. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Premio: “DÍA NAC. DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA” – (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LANDCRUSIER 53 J. Gómez

2° MARCUS TRAIANUS 57 D. Gómez ½ cpo

3° GENOVESI 57 S. Fernández 3 cpos

4° BRIGHT CREST 57 M. Urquiza 4 1/2 cpos

5° VERSERO INC 56 A. Miranda 1 cpo

6° RUBBERY 52 F. Campos 1 ½ cpos

U° LAST TEARS 55 D. Ledesma 10 cpos

No corrieron: (6) LITTE BOY. Dividendo del Ganador: $ 6,70. Dividendo de la Combinada: $ 20,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 13,25. Dividendo de la Trifecta: $ 72,70. Tiempo: 1’ 19”. Por: Campanologist y Laguna Marine, de 4 años. Cuidador: L. Rivamar. Stud: Cerrillos de Salta. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Clásico: “ALBERTO LUPPO” – (Extraoficial) – 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DON PICHU 58 A. Miranda

2° TÍO VITO 58 R. Bascuñán ½ cpo

3° DON TUCHO 58 L. Escudero ¾ cpo

U° DON CHANO 58 S. Fernández ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,85. Dividendo de la Combinada: $ 8. Tiempo: 19” 2/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Gallineros. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Premio: “CEPHERA” – (Categoría Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEÑOR ENAMORADO 57 S. Quinteros

2° SOLO YO Y TU 54 L. Caronni 2 ½ cpos

3° BENRINESS 55 D. Ledesma ½ cpo

4° HOMEROMAN 57 S. Fernández ½ cpo

5° FORTY RELÁMPAGO 53 G. Tempesti 1 cpo

6° SAY VAQUERO 56 R. Zapata ½ cpo

7° BAD AND GLORY 57 S. Calderón 2 ½ cpos

8° LAWAL LEF 51 J. Gómez 1 ½ cpos

9° LUCY LIUU 53 W. Escudero 1 ½ cpos

10° MUÑECO BANKER 53 F. Campos 1 ½ cpos

11° INTÉRPRETE SKY 54 N. Blasco 6 cpos

12° RECIT COIFFEU 55 R. Bascuñán 1 cpo

13° MENENIO 55 C. Aguirre cbza

14° GRAN PEPO CAP 56 A. Miranda ½ cpo

U° HIGH POWER 53 J. Ortíz 1 cpo

No corrieron: (10) E MARÍA MAGDELENA, (15) CATCHER THE WAY, (16ª) AGUAS TURBIAS. Dividendo del Ganador: $ 9,30. Dividendo de la Combinada: $ 32,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 9,45. Dividendo de la Trifecta: $ 125,80. Apuesta Triple: acertada con 20 vales, valor del vale $ 111,09. Tiempo: 1’ 14”. Por: Don Incauto y Señal de Amor, de 3 años. Cuidador: D. Pandolfino. Stud. Don Pepe.

8va carrera

Premio: “ORIENTAL BEAUTY” – (Cat. Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEATTLE BAR 57 S. Fernández

2° TARRABOM 53 W. Escudero ¾ cpo

3° BABY BAILA 56 A. Miranda 6 cpo

4° CAZCABEL 53 F. Campos 2 cpos

5° TRANQUINAL MIX 54 D. Ledesma 2 ½ cpos

6° MESSI CAP 55 S. Quinteros cbza

7° BEATOUS 54 N. Blasco 6 cpos

U° GIOVANNI L’Único 53 G. Tempesti 6 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,65. Dividendo de la Combinada: $ 3,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,55. Dividendo de la Trifecta: 53,45. Apuesta Triple: acertada con 5 vales, valor del vale $ 444,34. Tiempo: 1’ 20”. Por: Seattle Fitz y Barbi Parade, de 3 años. Cuidador: A. Coria. Stud: Aconcagua. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

9 na carrera

Premio: “HAPPY HOUR DAN” – (Cat. Interior) - 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TORONTIÑO 56 A. Miranda

2° INTENCIONADOR 57 S. Fernández cbza

3° BRUJITA LIZARDI 52 J. Gómez 4 cpos

4° TOMI TREASURE 55 F. Campos 1 ½ cpos

5° POCHETINA 53 R. Bascuñán 3 cpos

U° PURO CARISMA 58 M. Urquiza 16 cpos

No corrieron: (3) SAINT CURL, (5) SUMMER DAYS, (6) RADISSON BLU. Dividendo del Ganador: $ 3,55. Dividendo de la Combinada: $ 4,05. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,15. Dividendo de la Trifecta: $ 23,65. Apuesta Triple: no tuvo aciertos, pozo rezago próxima reunión $ 2.221,70. Tiempo: 1’ 1” 2/5. Por: Cima The Triomphe y Without You, de 2 años. Cuidador: D. Pandolfino. Stud: Don Pepe.

10 ma carrera

Clásico: “CARLOS PETRELLI” – (Extraoficial) - 425 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° STORMY SALE 58 S. Fernández

2° GRACIAS GUAPO 58 A. Miranda ¾ cpo

3° RAPEL 59 O. Salvo 1 cpo

U° DON RAMÓN N. Aguirre 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3. Dividendo de la Combinada: $ 5,80. Tiempo: 23” 1/5 (Igualó récord). Cuidador: S. O. Fernández. Stud: La Gran Fortuna. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

11 ma carrera

Clásico: “OTOÑO - STUD CACHO ARATA” – (Cat. Interior) - 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ORANGE NUGGET 60 R. Bascuñán

2° MILONGA CORRALERA 53 G. Tempesti 3 cpos

3° ENÓLOGA SAM 55 F. Campos 1 cpo

4° ORIENTAL BEAUTY 56 S. Quinteros 4 cpos

5° JUANA DONOSA 56 W. Escudero 1 ½ cpos

6° MY-CI-GY 52 J. Gómez 7 cpos

U° KAHAYLA 56 D. Ledesma pczo

No corrieron: (1) DERROCHONA DE ORO, (3) DULCE ITATÍ. Dividendo del Ganador: $ 1,75. Dividendo de la Combinada: $ 9,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,65. Dividendo de la Trifecta: $ 103,85. Tiempo: 1’ 38” 2/5. Por: Freud y Fairy Crown, de 5 años. Cuidador: D. Mignani. Stud: Principesco. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

11 ma carrera

Premio: “PUNTO HOT” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ARABEE 58 R. Becerra

2º DON JUAN 58 J. Ortíz hocico

3º SEÑORA DE VERONA 58 A. Miranda ½ cbza

4º APACHE PLUS (*) 58 H. Cortinez s/aprec

Uº CODE (**) 61 J. Campanello s/aprec.

(*) Partió con desventajas

(**) No largó

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,85. Dividendo de la Combinada: $ 15,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,35. Tiempo: 22” 3/5. Cuidador: I. Becerra. Stud: El Progreso.