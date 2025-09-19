Tras un viernes complicado para Alpine, Pierre Gasly fue lapidario y habló de "soluciones mágicas"

Tal como se esperaba -por el presente de la escudería y por las exigencias del trazado urbano de Bakú -, Alpine vivió un viernes complicado en la Fórmula 1 . Franco Colapinto y Pierre Gasly se mantuvieron en las últimas posiciones durante las dos sesiones de prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán .

En la primera tanda, el piloto argentino logró superar a su compañero de equipo, aunque ambos quedaron en los últimos lugares y lejos del resto, con casi un segundo de diferencia respecto al Haas de Esteban Ocon, quien ocupó el 18° lugar.

Durante la segunda práctica, Gasly consiguió mejorar hasta el puesto 16 gracias a una vuelta rápida sobre el final, mientras que Colapinto cerró la clasificación en la última posición. Desde allí, Alpine comenzó a trabajar pensando en la puesta a punto para lo que se viene.

El francés destacó lo complejo del circuito callejero . “Definitivamente es un circuito que requiere toda tu atención y concentración. Tenés que estar muy preparado cuando salís ahí fuera, especialmente en las primeras vueltas”, explicó Gasly, quien recordó su podio en Bakú 2021 con AlphaTauri.

“Tratamos de sacar lo mejor posible de lo que tenemos, optimizarlo al máximo. Y sí, estoy intentando enfocarme realmente en mi propio rendimiento y ver qué podemos lograr”, agregó.

Tanto Gasly como Colapinto trabajaron con diferentes configuraciones aerodinámicas, sobre todo en el alerón trasero, con el objetivo de compensar el déficit de potencia del motor Renault. “Sí, probamos configuraciones diferentes. Estamos intentando varias puestas a punto porque, bueno, tratamos de ver si hay una especie de solución mágica”, reconoció Gasly.

Aun así, el francés se mostró optimista con lo aprendido durante la jornada: “Creo que conseguimos una dirección bastante clara sobre lo que tenemos que hacer y lo que debemos usar. Es difícil, pero forma parte de todo esto”.