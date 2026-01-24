Tras ser absuelto, Dani Alves volvería del retiro para jugar en la Tercera División de Portugal

A sus 42 años de edad, Dani Alves evalúa seriamente volver al fútbol profesional para defender la camiseta del Sporting Clube São João de Ver.

El defensor brasileño Dani Alves analiza regresar al fútbol profesional a los 42 años para jugar en el Sporting Club São João de Ver, club de la Terceira Liga de Portugal (que como indica su nombre, es el tercer escalón del fútbol profesional luso) del que es copropietario y que atraviesa un delicado presente deportivo.

El lateral derecho evalúa volver a la actividad luego de haber sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras haber permanecido 14 meses en prisión luego de una condena por agresión sexual dictada en febrero de 2024.

El nuevo desafío futbolístico de Dani Alves Dani Alves Sporting Clube São João de Ver Dani Alves es copropietario de Sporting Clube São João de Ver desde 2025. @danialves Tras recuperar la libertad, Alves se mantuvo alejado de la competencia y protagonizó apariciones públicas vinculadas a una iglesia en Girona, lo que parecía marcar el cierre definitivo de su carrera como futbolista. Sin embargo, en las últimas horas surgió un escenario inesperado. Según informó el diario portugués A Bola, el ex Barcelona ya posó con la camiseta del São João de Ver y considera seriamente sumarse al plantel para disputar la segunda fase del campeonato.

La institución se encuentra comprometida con el descenso y el brasileño evalúa volver a jugar como una alternativa para reforzar al equipo en el tramo decisivo de la temporada. De acuerdo al mismo medio, el defensor tuvo incidencia en la destitución del entrenador João Nívea, cesado hace una semana, y el nuevo cuerpo técnico estaría dispuesto a incluirlo en el plantel profesional. La intención sería aprovechar su experiencia para intentar sostener la categoría.

Dani Alves desarrolló una extensa carrera con pasos por Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, San Pablo y Pumas UNAM. De concretarse su regreso, lo haría en un contexto inédito, combinando su rol dirigencial con la posibilidad de volver a competir dentro del campo.