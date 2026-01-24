Kevin Durant, figura de Houston Rockets, estalló contra un fanático en pleno partido: "Podés chuparme la p..."

Kevin Durant, en medio del duelo ante Detroit Pistons, increpó sin filtro a un hincha rival que lo estaba criticando a metros del parqué.

La NBA es la liga donde los fanáticos del deporte naranja pueden ver el mejor básquet del mundo, con los equipos más icónicos y los jugadores más destacados del planeta. Pero el torneo no ofrece solamente lanzamientos increíbles, volcadas espectaculares y abultados marcadores, sino que da lugar también a episodios de máxima tensión como el que protagonizó Kevin Durant.

Este viernes, los Houston Rockets vencieron como visitantes por 111-104 a los Detroit Pistons. El alero de 37 años, como de costumbre, fue la figura de su equipo para obtener la victoria. Aunque no se limitó únicamente a convertir puntos, puesto que también se tomó unos instantes para increpar a un fanático rival que lo estaba criticando a metros del parqué.

Kevin Durant estalló contra un fanático de los Pistons Kevin Durant estalló contra un fanático de los Pistons En pleno partido, cansado de las agresiones verbales del espectador local, se dirigió hacia donde estaba y, sin ningún tipo de filtro, le devolvió los insultos con intereses: "¿Con quién carajo te creés que estás hablando? ¿Qué harías vos acá? ¡Pagás para verme, gordo hijo de p...! No sabés hacer nada. Creés que me conoces, pero no me importa nada. Cuidado con esa p... boca, estás diciendo tonterías", lanzó, furioso.

El episodio, que duró casi 2 minutos, se viralizó rápidamente en las redes sociales de todo el mundo y generó una fuerte controversia, especialmente por cómo cerró su alocución el basquetbolista de 2,11 metros de altura: "Puedes chuparme la p... Sos un hombre adulto, un hombre adulto en mi p... toda la noche".