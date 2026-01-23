Tras la crítica de Traverso, otro ex Boca fue lapidario con Ángel Romero: "Ahora cualquiera puede jugar en el club"

Mientras Boca avanza en las negociaciones con Ángel Romero, otro exjugador del club lanzó una dura frase en redes sociales.

Ángel Romero está a detalles de convertirse en refuerzo de Boca y su llegada no pasa desapercibida.

La inminente llegada de Ángel Romero a Boca Juniors continúa generando repercusiones en el mundo xeneize. El delantero paraguayo está a detalles de convertirse en refuerzo y, de no mediar imprevistos, llegaría en las próximas horas para firmar su contrato durante el fin de semana.

El hecho de arribar con el pase en su poder facilita una negociación que aún no está cerrada, pero avanza de manera sostenida. Desde el inicio del mercado de pases, Boca buscó reforzar el ataque, especialmente tras acumular varias bajas por lesión. En ese contexto, el nombre de Romero apareció como una alternativa concreta, fue bien recibido por la dirigencia y se transformó rápidamente en una de las gestiones prioritarias del club.

Neri Cardozo, lapidario Sin embargo, la operación no pasó inadvertida fuera de la cancha. Durante la tarde del jueves, Neri Cardozo reaccionó en redes sociales al enterarse de la noticia y lanzó una frase contundente: "Ahora cualquiera puede jugar en el club". El comentario del exmediocampista llamó la atención, ya que no compartió plantel con el paraguayo en ninguna etapa de su carrera.

neri cardozo Neri Cardozo cuestionó al paraguayo Ángel Romero mientras Boca avanza en su incorporación. Instagram El exvolante, retirado del fútbol profesional desde 2024, vistió la camiseta azul y oro entre 2004 y 2009 y fue parte de múltiples conquistas. Su publicación se sumó a las críticas previas de Cristian Traverso y reavivó el debate entre hinchas y exjugadores sobre el perfil del posible refuerzo.

Mientras tanto, Boca continúa trabajando para cerrar la incorporación del delantero, que llega en condición de libre tras su paso por Corinthians. Aunque existen diferencias contractuales menores, en el club confían en resolverlas en las próximas horas para que Romero se sume al plantel a comienzos de la próxima semana.