Tras hacerse nuevos estudios, Miguel Ángel Russo volvió a ser internado, pero ya recibió el alta

Tras el 2-2 con Central Córdoba, Russo ingresó esta mañana a un sanatorio de Buenos Aires. Para alegría de todo Boca, pudo salir en el mismo día.

Miguel Ángel Russo fue nuevamente internado este lunes en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires tras someterse a nuevos estudios médicos. El entrenador de Boca Juniors, de 69 años, asistió durante la jornada libre del plantel, luego del empate 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera.

Desde el club explicaron que al DT se le detectó un nuevo cuadro de deshidratación, además de encontrárselo débil, motivo por el cual los médicos recomendaron su internación. Según cómo evolucione en las próximas horas, se estaba evaluando si podía regresar a su casa o continuar en observación, como ocurrió dos semanas atrás.

Miguel Ángel Russo, otra vez internado Leandro Tato Aguilera sobre el estado de salud de Russo Leandro Tato Aguilera sobre el estado de salud de Russo<> TyC Sports

En aquella ocasión, Russo había permanecido cinco días internado en la clínica Fleni, tras el triunfo frente a Aldosivi en Mar del Plata. Después regresó a su hogar y se reincorporó a las prácticas de manera progresiva, aunque delegando la mayoría de las tareas en sus colaboradores, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez..

Este domingo, Russo se mostró quieto en el banco de suplentes, sin intervenir demasiado en el juego ante Central Córdoba. Fue Úbeda quien se mantuvo activo en la línea de cal. En conferencia de prensa, el DT contestó brevemente las preguntas, incluida la polémica por haber realizado un solo cambio.