Tras fichar a Mastantuono, el Real Madrid va a la carga por un campeón del mundo

Tras el certamen internacional, el máximo ganador en la historia de la Champions tendrá un descanso y luego volverá a los entrenamientos pensando en lo que será el debut por La Liga frente al Osasuna el próximo 17 de agosto. Para esta nueva temporada, el Merengue abrochó la llegada de Alexander Arnold, Huijsen, Carreras y Franco Mastantuono, pero desde la dirigencia aún no se conformaron y van por más.

Ahora, en las últimas horas, surgió la noticia de que el Real Madrid está tras los pasos de Alexis Mac Allister , figura de la Selección argentina y del Liverpool. Esta no es la primera vez que el conjunto español tiene en la mira al ex Boca y Argentinos Juniors, pero en esta ocasión parece ser la vez en que están más decididos en sumarlo a sus filas.

Alexis Mac Allister.jpg Alexis Mac Allister, el campeón del mundo que sigue bien de cerca el Real Madrid. Télam

El Real Madrid va a la carga por Alexis Mac Allister

Para ello, desde el conjunto inglés ya le pusieron precio al mediocampista: 100 millones de euros, una cifra que el Merengue no está dispuesto a pagar bajo ningún concepto. No obstante, desde la dirigencia del club blanco no se bajan de la pelea y creen que pueden llegar a un acuerdo con los Reds para quedarse con la ficha de una de las piezas fundamentales para Scaloni en la Selección argentina.