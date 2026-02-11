Tras dirigir a Godoy Cruz y Gimnasia, el Traductor Flores está a un paso de ser DT de otro quipo de Primera

Tras su paso por el fútbol de Israel, Diego Flores está muy cerca de convertirse en entrenador de un equipo de la LPF que hace poco se quedó sin DT.

Diego Flores estaría próximo a convertirse en nuevo entrenador de un equipo de la Liga Profesional.

La salida de Daniel Oldrá, luego de perder en las dos primeras fechas del Torneo Apertura 2026, sacudió a Instituto y activó una búsqueda contrarreloj por un nuevo entrenador. En ese contexto, todo parece indicar que Diego Flores es el principal apuntado para tomar las riendas del equipo.

Según TyC Sports, las negociaciones con el exayudante de campo de Marcelo Bielsa están bien encaminadas y la dirigencia confía en poder cerrarlas en las próximas horas. La idea es que el Traductor pueda debutar este domingo, cuando la Gloria reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Juan Domingo Perón, a las 22.

Omar De Felippe le dijo no a Instituto Omar De Felippe vs Estudiantes Omar De Felippe se alejó hace poco de su cargo como entrenador de Central Córdoba: dirigió 69 encuentros, de los cuales ganó 28, empató 21 y perdió 20. Fotobaires En un primer momento, había tomado fuerza la posibilidad de que Omar De Felippe se hiciera cargo del plantel. Sin embargo, por cuestiones personales del entrenador, esa alternativa quedó descartada y el foco se trasladó definitivamente hacia Flores.

El DT viene de un breve paso por el Maccabi Haifa de Israel en 2025, donde tuvo un ciclo corto y sin continuidad. Esa experiencia fue su última incursión en el exterior antes de volver a aparecer en el radar del fútbol argentino.

Su último trabajo en el país fue en Gimnasia y Esgrima La Plata, en 2025, con un ciclo de apenas 90 días. Dirigió 13 partidos, logró 3 triunfos, empató 4 y perdió 6, y fue despedido tras quedar eliminado por penales ante Central Córdoba de Rosario en los 16avos de final de la Copa Argentina.