Tras descartarse la opción de River, se confirmó el nuevo equipo del Diablito Echeverri

El ex River continuará su carrera en Europa luego de que Manchester City tomara una decisión clave sobre su futuro inmediato.

La ilusión de un regreso a River quedó de lado y el camino elegido por el City para el Diablito Echeverri vuelve a estar lejos del Monumental.

El futuro de Claudio Echeverri ya está definido. Tras descartar cualquier posibilidad de regreso a River, el Manchester City acordó un nuevo préstamo para el Diablito, que seguirá su carrera en Europa y tendrá un nuevo desafío a partir de enero.

Luego de su salida anticipada del Bayer Leverkusen por falta de continuidad, el mediapunta argentino regresó a Inglaterra y allí se reactivaron distintas alternativas. En ese escenario, desde el entorno del futbolista volvieron a mencionar las ganas de volver al club que lo formó, pero esa opción fue rápidamente descartada por el City.

Con la decisión tomada, el club inglés avanzó en una cesión que ya está cerrada de palabra. Según pudo saberse, el acuerdo está “acordado” y solo restan detalles formales para que Echeverri se incorpore al Girona Fútbol Club de LaLiga española en los próximos días.

Echeverri dejó el Leverkusen, volvió al City y ahora se irá al Girona

El objetivo principal del préstamo es claro: que el jugador sume minutos y continuidad, algo que no logró ni en el City ni en su breve paso por Alemania. En el Leverkusen disputó apenas 11 partidos oficiales entre Bundesliga y Champions, con un total de 281 minutos en cancha y sin goles.

El Diablito, que el 2 de enero cumplirá 20 años, viene de un año movido. En enero dejó River para incorporarse al Manchester City, club que había comprado su pase a principios de 2024 por 18.500.000 euros. Tras su llegada, trabajó bajo un plan específico de adaptación física y futbolística, e incluso llegó a debutar oficialmente con Pep Guardiola.