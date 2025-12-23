Tras descartarse la opción de River, se confirmó el nuevo equipo del Diablito Echeverri
El ex River continuará su carrera en Europa luego de que Manchester City tomara una decisión clave sobre su futuro inmediato.
El futuro de Claudio Echeverri ya está definido. Tras descartar cualquier posibilidad de regreso a River, el Manchester City acordó un nuevo préstamo para el Diablito, que seguirá su carrera en Europa y tendrá un nuevo desafío a partir de enero.
Luego de su salida anticipada del Bayer Leverkusen por falta de continuidad, el mediapunta argentino regresó a Inglaterra y allí se reactivaron distintas alternativas. En ese escenario, desde el entorno del futbolista volvieron a mencionar las ganas de volver al club que lo formó, pero esa opción fue rápidamente descartada por el City.
Con la decisión tomada, el club inglés avanzó en una cesión que ya está cerrada de palabra. Según pudo saberse, el acuerdo está “acordado” y solo restan detalles formales para que Echeverri se incorpore al Girona Fútbol Club de LaLiga española en los próximos días.
Echeverri dejó el Leverkusen, volvió al City y ahora se irá al Girona
El objetivo principal del préstamo es claro: que el jugador sume minutos y continuidad, algo que no logró ni en el City ni en su breve paso por Alemania. En el Leverkusen disputó apenas 11 partidos oficiales entre Bundesliga y Champions, con un total de 281 minutos en cancha y sin goles.
El Diablito, que el 2 de enero cumplirá 20 años, viene de un año movido. En enero dejó River para incorporarse al Manchester City, club que había comprado su pase a principios de 2024 por 18.500.000 euros. Tras su llegada, trabajó bajo un plan específico de adaptación física y futbolística, e incluso llegó a debutar oficialmente con Pep Guardiola.
Sin embargo, la fuerte competencia interna en el plantel inglés y una lesión sufrida en el Mundial de Clubes limitaron sus oportunidades. Por eso, la dirigencia entendió que una nueva cesión era el mejor camino para su desarrollo.
Así, con el regreso a River descartado y el acuerdo ya cerrado, Echeverri afrontará otro paso clave en su carrera europea, con la misión de volver a mostrarse, ganar protagonismo y relanzar un talento que sigue generando expectativa.