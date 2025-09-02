Tras caerse la opción de Santos, Jorge Sampaoli está a un paso de dirigir a otro grande de Brasil

Después de que se frustrara la negociación con Santos FC, el futuro de Jorge Sampaoli parece encaminarse nuevamente hacia Brasil . El entrenador argentino mantiene conversaciones avanzadas con la dirigencia de otro grande y su llegada podría concretarse en los próximos días.

De acuerdo con medios locales, Sampaoli negocia con Atlético Mineiro . De hecho, la comisión directiva del club ya habría dado el visto bueno al proyecto deportivo presentado por el DT argentino. El único punto pendiente es el acuerdo económico, aunque todo indica que ambas partes podrían resolverlo en breve.

En caso de sellar la firma, el exseleccionador argentino se convertirá en el reemplazo de Alex “Cuca” Stival, quien fue despedido tras el flojo rendimiento del equipo en la actual temporada. Se trataría del segundo ciclo de Sampaoli en Atlético Mineiro : ya lo dirigió en 2020.

La situación del Mineiro es compleja: los malos resultados encendieron la preocupación de los hinchas, que esperan un giro en el rumbo futbolístico. La posible llegada de Sampaoli aparece como una respuesta a esa necesidad de cambio y como un paso hacia la recuperación del nivel competitivo.

Por su parte, el entrenador rosarino se encuentra inactivo desde el 30 de enero de este año, cuando finalizó su contrato con Stade Rennais FC. En el club francés dirigió apenas 10 partidos oficiales, con un saldo de 3 victorias y 7 derrotas. A pesar de los resultados adversos, Sampaoli apostó por un estilo ofensivo y promovió a jóvenes talentos en medio de una etapa marcada por la transición y la falta de estabilidad institucional.

Su salida de Rennes estuvo vinculada a diferencias en la planificación deportiva y no a cuestiones de compromiso. Como en otras experiencias, Sampaoli defendió su visión de proyectos claros y alineados con su filosofía futbolística. Esa misma convicción es la que ahora seduce a Atlético Mineiro, que lo ve como la pieza clave para recuperar protagonismo en el campeonato brasileño. De confirmarse su retorno al Galo, será su cuarta etapa en el fútbol brasileño: dirigió a Santos en 2019 (subcampeón del Brasileirao), A Mineiro en 2020 (tercero en el Brasileirao y campeón del Campeonato Mineiro) y a Flamengo en 2023 (fue echado tras 23 partidos en el Brasileirao y un récord de 10-7-6).