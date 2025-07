Sonríe Costas: aseguran que Racing cerró la llegada de una figura del fútbol argentino

Tras un duro mercado de pases en el que perdió a Maxi salas y un polémico arranque en el Clausura con derrota ante Barracas, Racing volvió a sonreír este domingo al vencer 1-0 a Belgrano en Córdoba por la fecha 2. Pero este triunfo en el Gigante de Alberdi no sería la única alegría con la que arrancarían esta semana.

Nacho Vázquez dejaría Platense para jugar en Racing

Según informó el periodista Leo Gabes este lunes por la señal de ESPN, en Avellaneda habrían llegado a un acuerdo con Platense por Ignacio Vázquez, figura y capitán del equipo campeón del Apertura. "Lo de Nacho está hecho. Me comuniqué con una de las partes y me dicen que lo que se está discutiendo es solucionable. No tiene que ser un impedimento para que se caiga la operación", detalló el cronista, dejando en claro que restan detalles para que sea definitivo, pero que el fichaje se concretará.