La terminante frase de Gustavo Costas sobre la ida de Maxi Salas de Racing a River: "El que se fue, se..."

El DT se refirió al clima que se generó tras la polémica partida de Maxi Salas y dejó en claro que no quiere ver dividido al pueblo racinguista. "Lo que no quiero es que nos dividan. No a nosotros, sino entre ellos. Pasó con lo de Salas y con un montón de cosas", dijo en conferencia de prensa. Y remarcó que Racing está en un momento especial que no puede desperdiciar.