Un histórico de Racing bancó a Maxi Salas tras su decisión de irse a River: "Se mató por esta camiseta y fue campeón"

Francisco "Panchito" Maciel junto a sus hijos viendo a Racing desde una de las tribunas del Cilindro. Francisco "Panchito" Maciel junto a sus hijos viendo a Racing desde una de las tribunas del Cilindro. Foto: @PanchoMaciel

A su vez, Maciel siguió con su defensa a Maxi Salas y se expresó respecto a las críticas de la gente: "Mucha gente me dice que estuvo mal, pero hay que estar en su lugar. La carrera de un futbolista es muy corta: puede sufrir lesiones o tener diez partidos que no le vaya bien y todo puede cambiar. Hoy está en el blanco de todos, pero priorizó su futuro y no está tan mal".