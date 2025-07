Independiente ofertó US$ 1.000.000 por el pase de Marcelo Saracchi: la respuesta de Boca

Marcelo Saracchi a un paso de jugar en Independiente

A pesar de que ya abrochó a un lateral izquierdo, Vaccari no está conforme y quiere sumar a uno más para tener de recambio. Es por eso que este miércoles por la mañana, Independiente avanzó en las negociaciones con Saracchi y el lateral uruguayo ya le dio el visto bueno para pasar de un grande a otro. El ex River y Leipzig no está conforme con su presente en el Xeneize y al haber sumado pocos minutos en 2025 (608 en total) no descarta salir en este mercado.