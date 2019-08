Soldano: "Los goles que más grité fueron los de Palermo al Real Madrid"

Franco Soldano es el último refuerzo que sumó Boca Juniors. El delantero llegó desde el Olympiacos griego a cambio de 300.000 dólares, con una opción de compra de cinco millones, y aseguró que está cumpliendo un sueño al llegar al club del cual es hincha.

En una entrevista con el diario Olé, Soldano aseguró que Martín Palermo es una referencia desde que era muy chico, y por eso recuerda los dos goles que le hizo al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental 2000.

"Los goles que más grité fueron los dos que le hizo al Real Madrid. Me acuerdo que yo era muy chico, pero ese partido fue una locura y grité los goles como nunca. De hecho, recuerdo que me levanté temprano para ver el partido y hasta creo que pegué el faltazo a la escuela", relató el ex Unión, que en aquel entonces tenía apenas 6 años.

Soldano contó que no tenía pensado volver tan pronto a Argentina, pero cuando apareció Boca ni lo dudó: "Que sea Boca fue una de las únicas razones por las que volví. Los primeros seis meses en Grecia fueron muy buenos y eso que siempre se necesita un período de adaptación. Pero cuando surgió esta posibilidad me interesó porque quería aprovechar la chance".

Como hincha de Boca, tener la posibilidad de jugar con un ídolo como Carlos Tevez o una figura mundial como Daniele De Rossi es una motivación extra. "Esto es un sueño", reconoce Soldano, y agrega que "a ellos, y también a Mauro, Wanchope, Paolo y un montón más, hace cinco años los miraba por la tele y hoy son compañeros".

Por último, Soldano recordó a su mamá, ya fallecida. El delantero usará la camiseta número 9 en la Libertadores pero eligió el 27 para la Superliga. "Es por mi mamá, que ya no la tengo, es la fecha de su cumpleaños. Hoy lo que más quisiera es poder tenerla en la platea, pero no puedo... Aunque como digo, yo la siento conmigo siempre".