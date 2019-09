"Scola tiene las puertas abiertas en Boca"

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Narvarte, avisó que el interno Luis Scola tiene "las puertas abiertas" en su club, en caso de querer jugar en el "básquetbol argentino nuevamente" tras el Mundial de China.

"Si Luis decide prepararse en la Argentina y estar en un equipo de acá, en Boca tiene las puertas abiertas", reconoció Narvarte en una nota con la TV Pública después de algunos rumores que emparentaron al capitán argentino con el club "xeneize" para la próxima Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Scola, de 39 años, fue una de las figuras en el subcampeonato argentino, con un promedio de 17.9 puntos, 8.1 rebotes, 1.8 asistencias y 18.8 de valoración, en 29.5 minutos dentro del rectángulo de juego.

Igualmente, el ex DT de Peñarol de Mar del Plata aclaró: "Después de este torneo, el mundo entero debe estar pendiente de Luis y lógicamente que ofertas deben sobrar. Oficialmente no hubo nada, sólo charlas. Me parece que el deseo de todo equipo de Liga Nacional y de los amantes de la liga es que Luis Scola pueda formar parte de nuestra competencia".

Guillermo Narvarte, entrenador de Boca.

"Quizá la cúpula directiva de Boca tendrá algún plan, pero incluso no hay un ofrecimiento formal porque se tiene que respetar mucho la decisión de él", aseguró.

Por su parte, el dirigente Carlos Aguas, en diálogo con el programa radial Boca de Selección, reconoció: "Tomamos contacto con Luis Scola, si quiere jugar en Boca vamos a hacer una gestión".

Scola, que en las últimas dos temporadas jugó en el básquetbol chino, alcanzó el récord de presencias mundialistas, con 41, y además integró el quinteto ideal del certamen.

Por ello, hay varios clubes interesados en el ex Ferro (1995-1997), entre los que están Real Madrid de España, según los medios de ese país, donde juegan los argentinos y compañeros suyos Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola y Gabriel Deck.