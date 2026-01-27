San Lorenzo sufrió un revés en el mercado de pases: el refuerzo que se cayó ¡tras declarar como incorporación!

San Lorenzo sufrió un revés en el mercado de pases al caerse el pase del uruguayo Mathías De Ritis cuando la operación estaba lista para firmarse. La llegada del lateral izquierdo uruguayo quedó descartada por un conflicto económico surgido a último momento, cuando restaban solo detalles formales y apareció un pago pendiente de 300 mil dólares en concepto de derechos de formación a Peñarol .

Ese monto no había sido informado durante la negociación y llevó a la dirigencia a frenar de inmediato la operación, según informó NA.

De Ritis, de 22 años, ya se encontraba en Buenos Aires, había superado la revisión médica e incluso había realizado declaraciones como futuro jugador de San Lorenzo.

Sin embargo, al confirmarse la obligación económica, el club decidió no hacerse cargo del pago y le comunicó al entorno del futbolista que la negociación solo podría continuar si ese punto se resolvía por otra vía. Por el momento, eso no ocurrió.

El defensor permanece en la capital argentina, pero no se entrena con el plantel y la negociación quedó completamente congelada. Así, pasó de estar a un paso de convertirse en refuerzo y debutar en el Torneo Apertura a quedar prácticamente descartado en este mercado. Formado en Peñarol, De Ritis fue campeón del Mundial Sub-20 en 2023 con Uruguay y de la Libertadores Sub-20 en 2022.

Mathías de Ritis ya se había despedido de Peñarol en su cuenta de Instagram y hasta había hecho declaraciones como jugador de San Lorenzo.

En 2024 jugó a préstamo en Banfield, donde tuvo continuidad: disputó 30 partidos, fue titular en 27 y convirtió un gol. El club no ejecutó la opción de compra y el jugador regresó al Carbonero, donde no volvió a sumar minutos oficiales. Su último partido fue en abril de 2025.

Este episodio se dio en un contexto institucional que el club considera de mayor orden. San Lorenzo logró levantar todas las inhibiciones en FIFA tras reducir una deuda cercana a los 3,2 millones de dólares a unos 2,1 millones, con pagos reestructurados, lo que permitió habilitar otras incorporaciones.

Alexis Cuello fue ofrecido a River, pero San Lorenzo no quiere venderlo

En paralelo, la dirigencia azulgrana también dejó clara su postura respecto a Alexis Cuello. Tras la decisión de Boca de bajarse de la negociación, el delantero fue ofrecido a River, pero la posibilidad fue descartada rápidamente.

El motivo fue económico: San Lorenzo había rechazado una oferta de tres millones de dólares brutos por el 60 por ciento del pase, cifra que no alcanzó las pretensiones del club. Con contrato vigente hasta diciembre de 2027, Cuello continúa en el plantel.