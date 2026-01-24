Ruggeri fue tajante con Cavani en Boca y habló de una decisión clave sobre su futuro: "Son señales"

El siempre crítico Oscar Ruggeri fue directo con el presente de Edinson Cavani y dejó una frase que repercutió en el mundo Boca.

El Cabezón Ruggeri opinó de manera contundente sobre la situación de Cavani y las lesiones que le impiden jugar en Boca. Foto: captura de TV y Fotobaires

El presente de Edinson Cavani en Boca volvió a quedar en el centro de la escena y esta vez fue Oscar Ruggeri quien hizo un análisis sin vueltas. El exdefensor se refirió a las reiteradas lesiones del delantero y planteó que el propio jugador debe evaluar hasta dónde puede seguir.

Desde su llegada al club en 2023, el uruguayo atravesó varios problemas físicos que le impidieron tener continuidad. Ahora, una lumbalgia lo dejó afuera del debut ante Deportivo Riestra en el Torneo Apertura y lo marginará al menos por tres semanas más.

En el programa F90 de ESPN, Ruggeri fue claro: “Yo no creo que tengan que pensar los de afuera. El que tiene que pensar es Cavani. Tiene que pensar seriamente qué es lo que puede hacer, porque su físico le está costando”.

Oscar Ruggeri fue duro y directo con Edinson Cavani El duro análisis de Ruggeri sobre el presente de Cavani El duro análisis de Ruggeri sobre el presente de Cavani ESPN Desde septiembre, cuando fue titular ante Rosario Central, el delantero no logró estabilizarse. Tras dos meses sin jugar, solo sumó minutos desde el banco ante Tigre y en los cruces frente a Talleres y Argentinos. Además, volvió a resentirse en la entrada en calor del partido ante Racing, que terminó con la eliminación de Boca en el Clausura 2026.

Sobre esa situación, el Cabezón agregó: “Es tan groso que tiene que tomar él la determinación. Si no le da el cuerpo, hasta acá llegó”. Y apuntó también al contexto: “Por ahí erra un gol, algunos se ríen, otros lo cargan. Eso también pesa”.