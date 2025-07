Rubens Sambueza: del arrepentimiento por el retiro a la fecha para el debut

Allí, el ex River expresó sus sensaciones tras el retorno, las cuales van del arrepentimiento por el retiro hasta la fecha probable para su debut con la camiseta del Cruzado a los 41 años. Al respecto, el volante aclaró: “Estoy muy contento de poder volver, ponerme los botines y estar en las canchas con gente con quien me tocó compartir cancha tiempo atrás".

Luego agregó sobre su decisión: “La gente lo puede tomar de mala manera, puede interpretar un montón de cosas. Me tocó ser jugador, después ser técnico por tres partidos, vengo de México de trabajar como director deportivo. Son oportunidades que fueron saliendo y traté de aprovecharlas".

Luego, Rubens Sambueza destacó: "Ahora me toca volver a ponerme la camiseta y los botines. Algunos pueden pensar: '¿Qué le pasa a este loco?', pero esto es la pasión que tengo por el fútbol, las ganas de seguir trascendiendo, aprendiendo. Por eso esta vuelta. Si no, me voy a mi casa a disfrutar de mi familia o de otras cosas."