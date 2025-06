Rosario Central ofertó por Alejo Veliz: la contundente respuesta del Tottenham

Sin embargo, se encontraron con una respuesta tajante de los Spurs: no están dispuestos a ceder a nuevamente al atacante de 21 años. Esta decisión de los ingleses se ve reflejada en que quieren recuperar la inversión hecha hace casi dos años, ya sea por la totalidad o una parte del parte de Veliz .

Alejo Véliz es pura felicidad tras marcar el gol con el que Central puso el 1-0 ante Newell's. Foto: @RosarioCentral El Tottenham se puso firme con Veliz: venta o nada. Foto: @RosarioCentral

Recordemos que el futbolista todavía no logró afianzarse en el primer equipo del Tottenham y viene de dos préstamos consecutivos: primero en el Sevilla -jugó apenas 6 partidos- y en la última temporada en la Espanyol de Barcelona -29 partidos y 4 goles-. Para colmo, los Spurs presentaron hace pocos días a su nuevo entrenador, el galés Thomas Frank, que todavía no decidió si va a tener en cuenta al delantero o no.