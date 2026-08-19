Ricardo Centurión denunció un supuesto pago sin fondos de Racing de Córdoba y apuntó contra el presidente
Tras su conflictiva salida de Racing de Córdoba, Ricky Centurión publicó un pagaré por $5,6 millones y lanzó un fuerte mensaje contra Manuel Pérez.
Ricardo Centurión volvió a quedar en el centro de la escena por su conflicto con Racing de Córdoba. El delantero publicó en sus redes sociales la imagen de un pagaré por $5.600.000 y apuntó directamente contra Manuel Pérez, presidente de la institución, con una frase contundente: "Ni vivo ni boludo, garca".
La publicación de Centurión corresponde a un pagaré fechado el 3 de agosto de 2026, día en el que se formalizó su salida de la Academia cordobesa. El futbolista acompañó la imagen con un dibujo realizado en lapicera y su mensaje contra el dirigente. Hasta el momento, no trascendió una respuesta pública de Pérez a esta nueva acusación.
El posteo de Ricardo Centurión contra el presidente de Racing de Córdoba
La salida de Centurión de Racing de Córdoba había quedado marcada por una fuerte disputa con la dirigencia. Pérez había cuestionado públicamente la conducta del delantero y mencionado multas, además de reclamar la devolución de una vivienda ubicada en un barrio privado y de una camioneta que, de acuerdo con sus declaraciones, el club le había facilitado durante su estadía en Córdoba.
El futbolista ya había respondido con dureza a esas declaraciones y había apuntado contra la conducción del club. También Nazareno Pérez, hijo del presidente y responsable del área de marketing, salió públicamente al cruce de Centurión y defendió la gestión de su padre. En medio de esa escalada, el nuevo posteo del delantero volvió a abrir un conflicto que parecía encaminado a cerrarse tras la rescisión contractual.
Centurión había llegado a Racing de Córdoba a comienzos de 2026 como uno de los nombres más importantes del mercado de la Primera Nacional. Sin embargo, su paso por Nueva Italia terminó antes de lo esperado. De acuerdo con el material difundido sobre el conflicto, el delantero disputó 14 partidos, convirtió tres goles y dio dos asistencias antes de quedar desvinculado de la institución. Ahora, con este nuevo reclamo público, la pelea entre el futbolista y la dirigencia suma otro capítulo.