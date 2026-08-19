Ricardo Centurión denunció un supuesto pago sin fondos de Racing de Córdoba y apuntó contra el presidente

Ricardo Centurión volvió a quedar en el centro de la escena por su conflicto con Racing de Córdoba. El delantero publicó en sus redes sociales la imagen de un pagaré por $5.600.000 y apuntó directamente contra Manuel Pérez, presidente de la institución, con una frase contundente: "Ni vivo ni boludo, garca".

La publicación de Centurión corresponde a un pagaré fechado el 3 de agosto de 2026, día en el que se formalizó su salida de la Academia cordobesa. El futbolista acompañó la imagen con un dibujo realizado en lapicera y su mensaje contra el dirigente. Hasta el momento, no trascendió una respuesta pública de Pérez a esta nueva acusación.

El posteo de Ricardo Centurión contra el presidente de Racing de Córdoba El posteo de Ricardo Centurión contra el presidente de Racing de Córdoba, Manuel Pérez @adrianricardo1993 La salida de Centurión de Racing de Córdoba había quedado marcada por una fuerte disputa con la dirigencia. Pérez había cuestionado públicamente la conducta del delantero y mencionado multas, además de reclamar la devolución de una vivienda ubicada en un barrio privado y de una camioneta que, de acuerdo con sus declaraciones, el club le había facilitado durante su estadía en Córdoba.

El futbolista ya había respondido con dureza a esas declaraciones y había apuntado contra la conducción del club. También Nazareno Pérez, hijo del presidente y responsable del área de marketing, salió públicamente al cruce de Centurión y defendió la gestión de su padre. En medio de esa escalada, el nuevo posteo del delantero volvió a abrir un conflicto que parecía encaminado a cerrarse tras la rescisión contractual.