Revelan cuándo se jugará la Finalissima entre Argentina y España

Desde la UEFA recordaron en un comunicado emitido el mes pasado que representantes de la RFEF y la AFA, incluidos sus respectivos presidentes, mantuvieron una reunión en Asunción para avanzar en la organización de este esperado encuentro.

Argentina, vigente campeón del mundo, buscará defender el título de la Finalissima, trofeo que obtuvo en 2022 tras vencer 3-0 a Italia en el estadio de Wembley. En tanto, España llega como flamante ganadora de la Eurocopa 2024, tras superar a Inglaterra en la final disputada en Alemania.

La última edición de la Finalissima y un campeón repetido. Foto: archivo Argentina se impuso ante Italia en la Finalissima en 2022

Ambos seleccionados ya preparan lo que será un nuevo capítulo entre dos potencias del fútbol mundial, en un partido que, según lo previsto, se jugará en algún momento previo al Mundial de 2026.

Pocas fechas disponibles

Dado que en octubre la Selección argentina tiene programados partidos amistosos y España continuará con una agenda exigente, marzo del próximo año se perfila como la única ventana posible para disputar la Finalissima, a pesar de su cercanía con el Mundial 2026.

Por el momento, la fecha no cuenta con el respaldo de los cuerpos técnicos, y desde el lado argentino la postura es clara. "De la Finalissima no sé nada. Este año ya sabemos que está complicado y el año que viene no sé, sobre todo porque está el Mundial. Ya veremos qué decisión toman los que realmente cuentan. Nosotros al final ya sabemos que contamos poco", expresó Lionel Scaloni.