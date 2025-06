La picante advertencia de Lionel Scaloni sobre la fecha de la Finalissima con España: "Al final ya sabemos que..."

Ante la pregunta en la conferencia de prensa brindada en el predio de Ezeiza , el entrenador se expresó de la siguiente manera: "De la Finalissima no sé nada. Este año ya sabemos que está complicado y el año que viene no sé, sobre todo porque está el Mundial. Ya veremos qué decisión toman los que realmente cuentan. Nosotros al final ya sabemos que contamos poco. Pero no tengo información”.

Lionel Scaloni habló sobre la Finalissima entre Argentina y España. Lionel Scaloni habló sobre la Finalissima entre Argentina y España. ESPN

Lionel Scaloni se refirió al calendario apretado para la Finalissima

En sintonía con esto, Lionel Scaloni manifestó que ve imposible jugar con rivales europeos en las fechas FIFA destinadas a amistosos para equipos sudamericanos: "Ellos están completos y no hay ninguna chance. Me gustaría no jugar con sudamericanos, sí con otros rivales. Nunca hemos tenido problemas con quién jugábamos, lo mejor es buscar en otros continentes. Lo de las Eliminatorias Europeas y Nations League nos ha perjudicado porque no podemos jugar contra ellos. Lo único que nos confirmó el presidente (Chiqui Tapia) es que hay un partido (amistoso) con Angola. Después no tenemos nada confirmado. Con selecciones europeas no podemos jugar, al menos este año no".