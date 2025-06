Rumor bomba: ¿Lionel Messi va a jugar en Newell's en 2026?

Esta noticia la informó el periodista Flavio Azzaro en su programa de streaming No podemos perder y aseguró que el ocho veces ganador del Balón de Oro podría retornar a su ciudad natal para vestir la camiseta de la lepra rosarina: " Hoy Lionel Messi tiene decidido venir a jugar Newell's en diciembre. Tienen que darse las circunstancias, porque hay cuestiones políticas, hay elecciones en Newell's, hay que armar un operativo".

"Los pibes hoy se bancarían venir a vivir a la Argentina, que capaz serían seis meses. Desde del entorno de Messi lo tienen decidido, hay que ver si se lleva a cabo. Se tienen que dar un montón de cosas. No me animo a decir que se va a dar, pero la decisión hoy está", añadió.

Las palabras del presidente de Newell´s sobre Messi que generaron ilusión

Lionel Messi Inter Miami La vuelta de Lionel Messi, el sueño de todo hincha de Newell's. Foto: EFE @InterMiami

El pasado martes en una charla con Radio Con Vos, Ignacio Astore, presidente del club rosarino, habló sobre el posible regreso del capitán de la Selección argentina a la Lepra: "Hace un mes me hicieron una nota y dije qué lindo sería que Messi vuelva a Newell's y Di María a Central, para que la ciudad esté pacificada y el fútbol argentino vea que Rosario está totalmente tranquila. Ya se dio de un lado, del otro todavía no se está dando. Nunca podemos decir que sí ni que no, porque son decisiones que toman los propios jugadores".