Rally Dakar 2026: recorrido de la Etapa 3 y horarios para seguirla en Argentina

El Rally Dakar 2026 afronta este martes 6 de enero la Etapa 3, una jornada que comienza a perfilar el rumbo de la competencia. La acción se desarrollará íntegramente en la región de AlUla, en un recorrido circular que combina exigencia física, técnica y una navegación clave.

La etapa, denominada AlUla–AlUla, contará con 422 kilómetros de especial cronometrada y se presenta como una de las más complejas del inicio del rally. La abundancia de pistas paralelas y los cambios constantes de referencia exigirán máxima concentración, sobre todo en el tramo final.

En la previa, Nasser Al-Attiyah parte como líder en la categoría Autos , mientras que en Motos el protagonismo inicial es para el australiano Daniel Sanders, ambos con la misión de defender la punta en un terreno que no permite errores.

El Dakar se adentra en una de las zonas más imponentes del noroeste de Arabia Saudita. AlUla ofrece un paisaje dominado por formaciones rocosas, planicies abiertas y múltiples huellas que pueden confundir incluso a los pilotos más experimentados.

La clave del día estará en la navegación, ya que la presencia de caminos paralelos obligará a seguir con precisión el roadbook. Cualquier desvío puede implicar pérdidas importantes de tiempo en una etapa pensada para generar diferencias en la clasificación general.

A qué hora empieza la Etapa 3 del Dakar 2026 en Argentina

Para los fanáticos argentinos, la Etapa 3 del Rally Dakar 2026 comenzará en la madrugada del martes 6 de enero.

Motos: desde las 00:30 (hora de Argentina)

desde las 00:30 (hora de Argentina) Coches: desde las 03:44 (hora de Argentina)

En otros países de la región, los horarios varían: en Chile, Paraguay y Uruguay se mantiene el mismo cronograma, mientras que en Colombia, Perú y Ecuador la largada será una hora antes.

Orden de salida: quiénes largan adelante en Motos y Coches

En Motos, el orden de salida estará encabezado por Daniel Sanders (Red Bull KTM), seguido por Edgar Canet y Ricky Brabec. Entre los diez primeros también aparece el argentino Luciano Benavides, que largará noveno con su KTM oficial.

luciano benavides Luciano Benavides largará noveno este martes. Instagram @l.benavides77

En Coches, el primer vehículo en tomar la salida será el Toyota de Seth Quintero y Andrew Short. Detrás largarán Henk Lategan y Yazeed Al-Rajhi, mientras que Nasser Al-Attiyah, líder de la general, partirá en la octava posición con su Dacia.

Con un recorrido exigente y horarios clave para seguir la acción desde Argentina, la Etapa 3 promete ser uno de los puntos de quiebre del Dakar 2026.