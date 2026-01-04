Rally Dakar 2026: recorrido de la Etapa 2 y horario para seguirla en Argentina

Luego de la apertura oficial de la clasificación general en Yanbu, el Rally Dakar 2026 continúa este lunes 5 de enero con la Etapa 2, una jornada que elevará la exigencia para todos los competidores. El recorrido llevará a los participantes hacia AlUla, internándose progresivamente en el corazón de Arabia Saudita.

La etapa contará con una especial extensa y selectiva , ideal para empezar a marcar diferencias en la general. El terreno combinará sectores pedregosos, cambios constantes de ritmo y una fuerte demanda en la gestión de neumáticos y la navegación.

Tras lo ocurrido en la Etapa 1, los líderes deberán abrir pista, una condición que suele influir en el desarrollo de la jornada, especialmente en motos, donde la lectura del roadbook vuelve a ser determinante.

La segunda etapa del Dakar 2026 tendrá un total de 504 kilómetros, de los cuales 400 serán cronometrados. El enlace inicial será de 104 kilómetros antes de dar paso a una especial larga, pensada para poner a prueba la regularidad y la resistencia desde temprano en la carrera.

El trazado presenta tramos rápidos intercalados con zonas técnicas, donde el error se paga caro. Será una de las primeras oportunidades para que los candidatos a la general confirmen su condición.

Horario de largada de la Etapa 2 en Argentina

En Argentina, la Etapa 2 del Rally Dakar 2026 comenzará a la medianoche del lunes 5 de enero (00:00).

Estos son los horarios en otros países:

España: lunes 5, a las 04:00

México: domingo 4, a las 21:00

Colombia, Perú y Ecuador: domingo 4, a las 22:00

Venezuela y Bolivia: domingo 4, a las 23:00

Chile, Paraguay y Uruguay: lunes 5, a las 00:00

Cómo llegan las categorías tras la Etapa 1

En motos, el joven español Edgar Canet lidera la general luego de imponerse en la etapa inaugural, seguido por Daniel Sanders y Ricky Brabec. El argentino Luciano Benavides aparece en el quinto puesto, a menos de cuatro minutos del líder, manteniéndose en zona competitiva.

En autos, Guillaume de Mévius y Mathieu Baumel encabezan la clasificación con Mini, con Nasser Al-Attiyah y Carlos Sainz entre los principales perseguidores. En Challenger, la dupla argentina integrada por David Zille y Sebastián Cesana lidera la general tras ganar la Etapa 1.

zille cesana David Zille y Sebastián Cesana lograron el primer triunfo argentino del Dakar 2026 en la categoría Challenger. Instagram @zille_rally

La Etapa 2 marcará el primer gran filtro del Dakar 2026 y comenzará a definir el panorama de cara a las jornadas más duras de la competencia.