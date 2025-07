Qué dijo Rodrigo De Paul tras su debut en Inter Miami y por qué tuvo un "condimento especial" el triunfo

Sin pretemporada completa, con apenas unos entrenamientos y con el pedido expreso de Javier Mascherano, el “Motorcito” dijo presente. “Uno lo tiene que hacer, es el trabajo. Hay compañeros que conozco, solo ayudar al equipo. Me siento cómodo, estoy muy feliz en el Inter”, remarcó.

En cuanto a lo físico, aseguró que aguantó bien: “No me cuesta mucho el parate. Uno siempre está entrenando. No sabía si iba a hacer 90 minutos, pero los aguanté bien. Me voy contento con el debut”.

Messi también lo elogió tras el partido: “Ya nos conocemos hace tiempo, nos da un salto de calidad. Viene con muchas ganas y hoy se corrió todo con la humedad y el calor”.

Lo que viene para el Inter Miami en la Leagues Cup

El próximo partido de Inter Miami será este sábado ante Necaxa, dirigido por Fernando Gago, y luego el miércoles 6 de agosto frente a Pumas.