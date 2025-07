El picante festejo de Messi tras el triunfo agónico de Inter Miami: ¡le gritó el gol en la cara a Cóccaro!

El astro rosarino, que volvió a jugar tras la suspensión de una fecha que le impuso la MLS, se desquitó con dos asistencias, una a Telasco Segovia al minuto 58 y la otra al Chelo Waigandt a los 95'. Pero su cuota de pases gol no fue lo único destacado de la jornada para el 10, ya que protagonizó un tenso momento al final con Matías Cóccaro .

No se sabe con certeza qué pasó con el delantero uruguayo a lo largo del partido, ya que no se observaron otros encontronazos. Lo cierto es que, ante la inesperada y poco habitual reacción de Messi, Cóccaro optó por no responderle y se alejó del lugar con una sonrisa irónica para ocultar su bronca.