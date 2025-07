La queja de Messi a la MLS por la sanción y una revelación sobre su preparación: "No me dejaron jugar y yo necesito..."

El reclamo de Lionel Messi a la MLS tras su polémica sanción

“Para otros capaz es mejor descansar, pero para mí es peor. Yo necesito competir, para tener ritmo. El otro día no me dejaron jugar y lo noté en el primer tiempo”, dijo sin vueltas el rosarino, haciendo referencia a la suspensión que sufrió por no haber participado del All Star Game, lo que le impidió estar en el empate 0-0 ante Cincinnati.