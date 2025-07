Qué dijo Guillermo Barros Schelotto sobre la decisión de Thiago Fernández de no renovar con Vélez: "A mí me..."

Pese a ello, el Mellizo rescató aspectos positivos: “Me pone contento el sector defensivo, que van varios partidos que no nos marcan goles. Estamos bien, más allá de que el resultado no era el que queríamos”.

Guillermo Barros Schelotto, sobre la salida de Thiago Fernández

Consultado por la decisión de Thiago Fernández de no renovar su contrato, Barros Schelotto fue claro: “Son épocas distintas. Ahora en Europa hay un fútbol súper profesional y todos aspiran a jugar allí. Mucho más que antes. Hay un tema económico en la liga local y en el país y otros temas que te invitan a jugar allí. El fútbol argentino me encanta y la cultura, lo que pasa cada vez que juega tu equipo. Después depende de cada uno y de la decisión que quiera tomar. Siempre hubo estas diferencias, y cada uno, toma en el plano personal, donde jugar. A mí me gustó jugar en Argentina hasta determinado momento. Lo que hay que entender es que cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera, no hay obligaciones".