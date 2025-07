El jugador de Racing que llamó a Guillermo Barros Schelotto para ir a Vélez y la decisión de Milito

Faltan menos de 48 horas para que finalice el mercado de pases en Argentina. Racing tuvo una ventana bastante turbulenta, ya que si bien logró incorporar algunos refuerzos importante y casi no perdió jugadores, se vio muy movilizado por la polémica salida de Maxi Salas a River mediante la ejecución de su cláusula.

Más allá de esta importantísima baja, luego no debió lamentarse de salidas mayores y tan solo se desprendió de algunos nombres que no tenían lugar en el equipo. Sin embargo, hay un titular habitual que había sido buscado por Vélez Sarsfield semanas atrás y que está dispuesto a marcharse a Liniers antes de que cierre el libro este jueves a las 23.59.

Lo cierto es que en Racing no le piensan impedir a Almendra marcharse a otro club si eso es lo que quiere, pero desde la dirigencia encabezada por Diego Milito decidieron que no se lo van a vender a Vélez. Esto se debe a que no pretenden transferirle jugadores a rivales directos, y podrían llegar a cruzarse con el Fortín en cuartos de final de la Copa Libertadores si es que ambos superan los octavos.