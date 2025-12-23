Qué dijo Costantino tras ganarle a Matías Lammens y ser elegido como presidente transitorio de San Lorenzo: "El club necesita una..."

Tras ser elegido como nuevo presidente transitorio en San Lorenzo, Sergio Costantino habló por primera vez y dio a conocer los primeros pasos que dará.

Tras decretarse la acefalía hace una semana atrás, San Lorenzo tiene nuevo presidente transitorio: durante la Asamblea de socios, Sergio Costantino se impuso contra Matías Lammens en la votación (35 a 31) y ejercerá este cargo hasta el 30 de mayo de 2026, fecha en la que se llevarán a cabo las elecciones en el club.

Sergio Constantino habló por primera vez como presidente de San Lorenzo Luego de asumir este nuevo rol, el nuevo mandamás del Ciclón dejó en claro cuál es el principal objetivo que tiene durante los próximos 6 meses y también mencionó cuáles serán las primeras decisiones que tomará: “El club necesita una pacificación y dejar de lado los egos. Hay que afrontar las deudas internas, las inhibiciones y con el plantel”, sentenció, marcando como prioridad absoluta la normalización económica y deportiva del club.

“A partir de mañana vamos a hacer reuniones de Comisión Directiva para tomar medidas profundas y llamar a toda la oposición. Asumí esta responsabilidad para sacar al club adelante”, continuó.

Sergio Constantino habló por primera vez como nuevo presidente transitorio de San Lorenzo DSports Por otra parte, Sergio Costantino se refirió a Marcelo Moretti y su situación judicial: “Nosotros cumplimos el estatuto. Lo que decida la Justicia sobre la presentación de Moretti no tenemos conocimiento de trascendidos. No podemos seguir esperando o entrando en chicanas jurídicas que compliquen al club”.

El orden económico y el aspecto futbolístico Por último, el dirigente destacó que San Lorenzo necesita volver a tener un orden institucional y económico: “Hay que ordenar y saber a dónde queremos ir. El período es corto, pero la responsabilidad es la misma: hay que hacer las cosas bien. Tenemos un plan económico, pero hay que tener responsabilidad. Quiero dejar en claro que voy a convocar a la oposición, ex presidentes, todos. Todos son necesarios para salir adelante”, lanzó.