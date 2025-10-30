Preocupación: pese a la prohibición, hinchas de Universidad de Chile llegaron a Argentina para la semi con Lanús
Simpatizantes del conjunto chileno llegaron al país en la previa del duelo ante Lanús, pese a la advertencia de la APreViDe y la imposibilidad de entrar a la cancha.
Hace algunos días, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) lanzó una advertencia clara: los hinchas de la Universidad de Chile no pueden ingresar a los estadios argentinos por sanción de la Conmebol. Sin embargo, pese a esa prohibición, algunos simpatizantes del conjunto trasandino fueron vistos en las últimas horas en las cercanías del Estadio Ciudad de Lanús- Néstor Díaz Pérez, donde este jueves el equipo chileno se enfrenta al “Granate” por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.
La medida de exclusión fue impuesta tras los serios incidentes protagonizados por la parcialidad de la “U” en el duelo ante Independiente, disputado en Avellaneda, que derivaron en la suspensión del público visitante por el resto del torneo continental. Aun así, las advertencias no surtieron efecto y ya se detectó la presencia de hinchas azules en el país.
Según el comunicado emitido por Aprevide, el organismo recalcó la inhabilitación total del público visitante y advirtió que se activarían los protocolos de seguridad ante cualquier intento de ingreso de manera individual u organizada. El texto precisó que se puede proceder a detenciones preventivas y actuaciones judiciales si se detectan infracciones.
Preocupación por la presencia de hinchas y temor a nuevos incidentes
A pesar del operativo dispuesto, los primeros grupos de simpatizantes chilenos ya fueron vistos en territorio argentino, lo que encendió las alarmas de las autoridades locales. Desde el ente de seguridad no descartan que algunos integrantes de las barras intenten ingresar al estadio con credenciales falsas, tal como ocurrió en el duelo ante Alianza Lima, donde se infiltraron como periodistas o directivos.
El antecedente inmediato preocupa: tanto Universidad de Chile como Independiente fueron sancionados con 14 partidos internacionales sin público tras los disturbios en los octavos de final disputados en el Estadio Libertadores de América.
En ese marco, Lanús recibió la instrucción de no habilitar nuevas inscripciones de socios en los días previos al encuentro, para evitar que hinchas visitantes se infiltren en las tribunas. Además, se puso especial atención sobre las entradas de protocolo distribuidas por el club y por la Conmebol, con el fin de impedir que terminen en manos de seguidores del conjunto chileno.