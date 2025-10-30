Preocupación: pese a la prohibición, hinchas de Universidad de Chile llegaron a Argentina para la semi con Lanús

Simpatizantes del conjunto chileno llegaron al país en la previa del duelo ante Lanús, pese a la advertencia de la APreViDe y la imposibilidad de entrar a la cancha.

La APreViDe había prohibido la presencia de hinchas de la U de Chile, pero algunos simpatizantes igual llegaron a la Argentina antes de la semifinal con Lanús.

La medida de exclusión fue impuesta tras los serios incidentes protagonizados por la parcialidad de la “U” en el duelo ante Independiente, disputado en Avellaneda, que derivaron en la suspensión del público visitante por el resto del torneo continental. Aun así, las advertencias no surtieron efecto y ya se detectó la presencia de hinchas azules en el país.

independiente universidad de chile incidentes 3 La U de Chile cuenta con la prohibición de asistencia de público en condición de visitante en las competencias de Conmebol EFE Según el comunicado emitido por Aprevide, el organismo recalcó la inhabilitación total del público visitante y advirtió que se activarían los protocolos de seguridad ante cualquier intento de ingreso de manera individual u organizada. El texto precisó que se puede proceder a detenciones preventivas y actuaciones judiciales si se detectan infracciones.

Preocupación por la presencia de hinchas y temor a nuevos incidentes A pesar del operativo dispuesto, los primeros grupos de simpatizantes chilenos ya fueron vistos en territorio argentino, lo que encendió las alarmas de las autoridades locales. Desde el ente de seguridad no descartan que algunos integrantes de las barras intenten ingresar al estadio con credenciales falsas, tal como ocurrió en el duelo ante Alianza Lima, donde se infiltraron como periodistas o directivos.

Hinchas de la U de Chile llegaron a la Argentina Hinchas de la U de Chile llegaron a la Argentina El antecedente inmediato preocupa: tanto Universidad de Chile como Independiente fueron sancionados con 14 partidos internacionales sin público tras los disturbios en los octavos de final disputados en el Estadio Libertadores de América.