Por falta de pago, un plantel de la Superliga amenaza con no concentrar

El plantel de Rosario Central amenazó con no concentrar para el partido del sábado con Patronato, en Paraná, si los dirigentes no abonan la deuda que tienen con los jugadores y con el personal del club.

Pese a que el presente futbolístico del equipo rosarino es bastante bueno, ya que se ubica en el quinto puesto de la Superliga del fútbol argentino con siete unidades, presenta inconvenientes económicos.

Los jugadores del plantel canalla le informaron a la Comisión Directiva y al cuerpo técnico que, de no abonarse mañana el dinero que les adeudan, podrían no concentrarse para el partido del sábado.

El equipo de Central que empató ante San Lorenzo

Sobre el particular, el entrenador Diego Cocca afirmó hoy en conferencia de prensa: "Lo que hemos hablado con el plantel es que ya hablaron con los dirigentes y mañana es el día que tienen que depositar. Y ellos dijeron que así iba a ser". "Si no se hace, se verá de no concentrar, pero esperemos que puedan cobrar porque es lo mejor para todos, creo que se va a solucionar", aventuró el técnico canalla.

Rosario Central se medirá el próximo sábado ante Patronato de Paraná por la cuarta fecha de la Superliga del fútbol argentino, en el Gigante de Arroyito, a las 17.45, encuentro que dirigirá Hernán Mastrángelo.