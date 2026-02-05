Polémica en Las Leonas por una jugadora que renunció y eligió representar a Alemania

Una jugadora con pasado en Las Leonas tomó la decisión de dejar la Selección argentina y continuar su carrera internacional representando a Alemania . El cambio, que se confirmó en las últimas horas, generó distintas reacciones dentro del hockey nacional.

Se trata de Lucina von der Heyde . Formada en River y radicada desde hace varios años en Europa, la jugadora no venía siendo convocada en el último ciclo del seleccionado argentino. En las últimas horas, el equipo alemán confirmó oficialmente su incorporación y su habilitación para competir a nivel internacional.

“¡Bienvenida Lucina! De acuerdo con la aprobación de la FIH, Lucina von der Heyde es elegible para jugar con la camiseta de DANAS a partir de marzo de 2026", anunciaron desde Alemania, confirmando su elegibilidad para el combinado germano.

En medio de la repercusión, la mediocampista utilizó las redes sociales para dar su versión y explicar los motivos de su cambio de selección. "Ha sido una decisión difícil que ha requerido mucha consideración, pero estoy muy agradecida de la oportunidad que se me ha dado. Desde el primer día, me recibieron muy calurosamente y me hicieron sentir bien, lo cual era muy importante para mí. Tenía ganas de volver a jugar a este nivel y estoy deseando que lleguen los desafíos que tenemos por delante”.

También se refirió a su vínculo con el cuerpo técnico argentino: “(El entrenador Fernando Ferrara) decide por ahí sacarme de la lista sabiendo que estaba jugando en Europa y él tomando la decisión por mí y no dándome el tiempo que me había dicho”.

Una carrera destacada con Las Leonas

Durante su etapa en la Selección argentina, fue protagonista de logros importantes: campeona del Champions Trophy 2016, olímpica en Río ese mismo año, ganadora de la Copa Panamericana 2017 y elegida mejor jugadora joven del Mundial 2018. Además, fue capitana de Las Leoncitas y campeona del Mundial Junior 2016.

Sobre su momento personal, reconoció que atravesaba un período complejo: “Mi carrera deportiva decayó un montón porque dije; por ahí es el final de mi carrera internacional. Me había puesto muy triste”, confesó en Radio Libertad.

Reacciones en el seleccionado y el antecedente de Gonzalo Peillat

El entrenador Fernando Ferrara se refirió a cómo impactó la noticia dentro del plantel: “Es una cosa que nos esperábamos todos, no nos sorprendió”. Y agregó en diálogo con Deportv: “Seguimos enfocados en lo nuestro, en lo que estamos haciendo, en el camino al mundial y en las jugadoras que tenemos, que son muy importantes”.

"La verdad que es una decisión enteramente de Luchi y se la voy a respetar. Es una decisión que claramente no me gusta".



Antes del viaje hacia Australia para afrontar la FIH Pro League, la jugadora Agostina Alonso y el DT Fernando Ferrara opinaron sobre la decisión de Luchi…

Quien salió a respaldarla fue su excompañera Agostina Alonso, con quien habló en privado: “Es una decisión enteramente de Luchi, se la voy a respetar porque tiene sus motivos”. Aunque también expresó: “Desde este lado, de Las Leonas, es una decisión que no me gusta, porque es una persona que quiero mucho, compartimos bastante y obviamente la quiero de este lado como jugadora”. Y concluyó: “También me toca defender a la Selección argentina, a mi equipo y dentro de ello está el cuerpo técnico. No creo que haya sido culpa de Argentina, sino que fue una decisión puramente de Luchi y está en todo su derecho”.

El caso recordó al de Gonzalo Peillat, quien también dejó Argentina para competir por Alemania tras los Juegos Olímpicos de Río 2016. En su momento, explicó su salida con fuertes críticas: "Sin saber si esto estuvo planeado o fue el resultado de un manejo político, Retegui sin ninguna explicación vuelve con una doble función, la cual demanda mucho más trabajo, energía y tiempo. Motivo por el cual él había renunciado al mismo cargo cinco semanas atrás".

Luego añadió: "Nuestro paso al costado (también había renunciado Agustín Mazzilli, quien terminó volviendo) es porque nos traicionaron, nos mintieron en la cara, nos faltaron el respeto y nos dejaron expuestos ante una situación inmanejable". La situación volvió a generar controversia en París 2024, cuando celebró un gol ante Argentina y luego expresó: "Hay muchas cosas que las leo... Pero, qué sé yo... Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry".