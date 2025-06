Polémica confesión del expresidente de la Federación de Chile sobre la Copa América 2015: "A Argentina la hicimos..."

"A Argentina la hicimos recorrer Chile, desde La Serena, pasando por Viña del Mar, la llevamos a Concepción y después de vuelta la trajimos a Santiago. Anduvo harto Argentina en esa copa", reveló el exdirigente en el podcast Campeones, no finalistas.

A modo de cierre, hizo una última afirmación: "Yo lo único que puedo asegurar es que se hizo una Copa América para ganarla. No se escatimó en detalles para hacerlo. No queríamos que nuevamente hacer la típica Copa América excelente, organizada, para todo el mundo, como ejemplo, Chile… No, nosotros queríamos ganarla. 100 años de derrotas, triunfos morales, se tenían que terminar", sentenció Jadue.