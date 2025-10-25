Picardía contra otro argentino: el magnífico try de Rodrigo Isgró en la Premiership inglésa

El wing mendocino se anticipó con el pie y capturó una pelota perdida para anotar su primer try en el torneo. Los otros argentinos de la competencia.

En una jugada magistral que rápidamente se hizo viral, el rugbier mendocino de Los Pumas, Rodrigo Isgró, anotó un try en la victoria de Harlequins ante Newcastle. Mucha pericia del wing argentino que aportó su grano en el triunfo por 52-14, en el marco de quinta jornada de la Premiership de Inglaterra.

Promediando la primera etapa, el mendocino no dio por muerta una pelota tras una asistencia larga a rastrón con los pies por parte de Will Porter. Cuando todo parecía indicar que el también argentino Simón Benítez Cruz iba a recuperar la pelota, Isgró se anticipó con el pie y luego la capturó con la mano para ingresar al ingoal. Es su primer try en el torneo.

Fue un partido cargado de argentinos. Isgró fue titular en Harlequins, tanto como su compañero en el seleccionado nacional, Guido Petti. Luego ingresaron Boris Wenger y Pedro Delgado. En el equipo visitante, el mencionado Simón Benítez Cruz.

Otros partidos del Premiership de Inglaterra con argentinos El viernes pasado, el mendocino Juan Martín González fue titular y apoyó un try en la victoria de Saracens por 43-31 ante Northampton Saints en el estadio Cinch de Franklin's Gardens. Así, su equipo se mantiene entre los líderes del torneo.

Por otro lado, Exeter Chiefs venció 39-12 a un Gloucester Rugby, que contó con la presencia de Matías Alemanno. Por su parte, Bath Rugby derrotó 40-15 a Bristol Bears. En el equipo local estuvo presente Santiago Carreras, mientras que en el visitante los hermanos Santiago y Benjamín Grondona, junto a Matías Moroni y Benjamín Elizalde.