Perlita: el día que todo el Monumental cantó contra Sebastián Villa: "Se va preso"
En medio de la novela por el futuro del delantero de la Lepra, hinchas de River recordaron un momento muy particular de cuando Villa jugaba en Boca.
Lo que se presagiaba como una de las novelas deportivas del verano terminó transformándose en una serie que cada día regala un capítulo diferente. La posibilidad de que Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia, juegue en River continúa latente, aunque al menos durante la primera semana del año no habrá desenlace.
Las publicaciones del delantero colombiano en redes sociales, dando a entender sus ganas de vestir la camiseta del Millonario, sumado a las declaraciones que brindó este lunes por la noche en un canal de streaming, fueron armando un escenario que despertó todo tipo de reacciones.
Te Podría Interesar
A eso se sumó un llamativo silencio de parte del entrenador Marcelo Gallardo, quien aún no se expresó frente a este tema, lo que derivó en un sinfín de interpretaciones en relación a los contactos telefónicos que el Muñeco habría tenido con el futbolista a mediados del año pasado.
El día que todo el Monumental cantó contra Sebastián Villa
En medio de la novela por el posible pase del delantero al conjunto de Núñez, el mundo River estalló en redes sociales y expresó algunas pocas adhesiones y un grito casi unánime de rechazo hacia la posibilidad que el ex Boca vista la banda roja.
Dentro de esas muestras de veto de los simpatizantes riverplatenses, apareció un video de cuando Villa jugaba en Boca, con prácticamente todo el estadio Monumental cantando contra el colombiano en la previa de un superclásico. El hit de ese momento fue “Villa se va preso, y Villa se va preso”. Ahora, todo puede cambiar.