Perlita: el día que todo el Monumental cantó contra Sebastián Villa: "Se va preso"

En medio de la novela por el futuro del delantero de la Lepra, hinchas de River recordaron un momento muy particular de cuando Villa jugaba en Boca.

Ese día, los hinchas cantaron contra Sebastián Villa en el marco de un superclásico que terminó 1 a 0 en favor de River.

Lo que se presagiaba como una de las novelas deportivas del verano terminó transformándose en una serie que cada día regala un capítulo diferente. La posibilidad de que Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia, juegue en River continúa latente, aunque al menos durante la primera semana del año no habrá desenlace.

Las publicaciones del delantero colombiano en redes sociales, dando a entender sus ganas de vestir la camiseta del Millonario, sumado a las declaraciones que brindó este lunes por la noche en un canal de streaming, fueron armando un escenario que despertó todo tipo de reacciones.

El mensaje de Sebastián Villa a Marcelo Gallardo Picado TV A eso se sumó un llamativo silencio de parte del entrenador Marcelo Gallardo, quien aún no se expresó frente a este tema, lo que derivó en un sinfín de interpretaciones en relación a los contactos telefónicos que el Muñeco habría tenido con el futbolista a mediados del año pasado.

El día que todo el Monumental cantó contra Sebastián Villa En medio de la novela por el posible pase del delantero al conjunto de Núñez, el mundo River estalló en redes sociales y expresó algunas pocas adhesiones y un grito casi unánime de rechazo hacia la posibilidad que el ex Boca vista la banda roja.