Guido Pella conquistó una soberbia victoria sobre el canadiense Milos Raonic, a quien le remontó dos sets abajo para avanzar a los cuartos de final de Wimbledon. Tras el triunfo, expresó que todavía le cuesta creerlo. "Por primera vez en mi carrera me siento importante", comentó.

Sin embargo, el bahiense valoró la calidad de su juego "en una superficie tan difícil" como el césped del All England Club, donde se convirtió en el cuarto argentino de la historia en alcanzar esa instancia tras Guillermo Vilas, David Nalbandian y Juan Martín Del Potro.

"En lo personal me encanta el US Open pero estar acá no lo cambio por nada. Una victoria como esta, después de haber perdido los dos primeros sets, y habiéndola conseguido como lo hice, sin dudas que suma", analizó en declaraciones al canal ESPN.

Pella aceptó que el partido se le "complicó de entrada" por la eficacia del saque de Raonic pero reconoció que el tercer set fue una bisagra porque cuando pudo quebrar su rival se "puso más tenso".

"Cuando me toca perder los dos primeros sets, que no es lo ideal, siempre pienso que el tercero es más importante que el cuarto y trato de enfocarme en eso. Sabía que ganar el tercer set iba a ser clave porque el rival siente que después de estar cerca de irse a su casa, tiene que seguir peleando y eso lo va a hacer sentir vulnerable", evaluó.

"En el equipo set estaba para cualquiera y pude mantenerme firme. Estaba tranquilo, sabía que tenía que mantener mi saque. Cuando error esta pelota de slice, en el cuarto 'match point', sentí una mezcla de muchas sensaciones y lloré", finalizó Pella, que el miércoles buscará el pase a semifinales frente al español Roberto Bautista Agut.