Peligra el amistoso internacional entre Racing y la Universidad de Chile: el preocupante motivo

Un problema ajeno al fútbol encendió las alarmas y el amistoso de Racing en Chile podría no disputarse. Se define este domingo al mediodía.

Gustavo Costas con los nuevos refuerzos de jerarquía de Racing, Carboni y Miljevic. Si el partido se juega, ambos serán titulares.

El amistoso entre Racing Club y Universidad de Chile, programado como la primera prueba de la Academia en esta pretemporada, quedó en duda por los incendios forestales que afectan a la región de Concepción, en el sur del país vecino.

La ciudad costera atraviesa una situación crítica por múltiples focos de incendio que avanzan sin control, lo que llevó a declarar alertas rojas en distintos puntos de la zona. El contexto encendió la preocupación también en el plano deportivo, ya que allí está previsto el encuentro ante el conjunto chileno.

El amistoso de Racing Club en Chile, en duda por una situación límite Incendios forestales en Cocepción pusieron en duda el amistoso de Racing vs. U. de Chile Incendios forestales en Concepción pusieron en duda el amistoso de Racing vs. U. de Chile. EFE Según informó Pablo Veloso, asesor de gabinete de la comuna de Concepción, este viernes al mediodía se realizará una reunión clave para definir si el partido finalmente se disputa. El amistoso no cuenta con una fecha alternativa de reprogramación, teniendo en cuenta que Racing debutará oficialmente este sábado 24 de enero, cuando visite a Gimnasia de La Plata en el Bosque.

Pese a este panorama, la delegación de la Academia ya se encuentra en Chile, aunque con varias ausencias por cuadros virales que obligaron a desafectar a algunos futbolistas. La intención del cuerpo técnico es que el equipo titular sume minutos en el único partido de preparación previo al inicio del campeonato. La pretemporada se desarrolló en Ciudad del Este, donde solo se disputó un encuentro informal ante Ameliano.

Qué dijeron las autoridades chilenas sobre la realización del amistoso internacional Embed Pedro Veloso, asesor de gabinete de la comuna de Concepción, conversó con los medios presentes en la conferencia de prensa previo al duelo entre Universidad de Chile y Racing.El mismo, asegura que mañana al mediodía se sabrá lo que pasará con el duelo mencionado y también… pic.twitter.com/xKTEUHxJAO — La Voz Azul (@LaVozAzulLT) January 18, 2026 En caso de que el amistoso se juegue, los refuerzos Valentín Carboni y Matko Miljevic estarían desde el arranque. Tras el compromiso, Racing regresará al país para enfocarse en el estreno frente a Gimnasia, el sábado a las 19.30 en La Plata.