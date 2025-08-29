Pato Toranzo le ganó un juicio millonario a Conmebol y Huracán por el accidente en el que perdió cuatro dedos de un pie

A casi 10 años del siniestro vial, la Justicia falló en favor de Patricio Toranzo y Diego Mendoza en su juicio contra Huracán y Conmebol.

El 10 de febrero de 2016, luego de un partido en Venezuela ante Caracas FC por Copa Libertadores, el micro de Huracán sufrió un duro accidente en su trayecto al aeropuerto para el viaje de regreso a Argentina. El vehículo volcó y tuvo grandes consecuencias, especialmente para los futbolistas Diego Mendoza y Patricio Toranzo.

El de este último fue definitivamente el caso más impactante ya que, producto del siniestro, debieron amputarle parcialmente cuatro dedos de su pie izquierdo. Afortunadamente, eso no le impidió volver a jugar al fútbol profesional algunos meses después, pero las consecuencias y el recuerdo de aquella fatídica jornada lo vienen acompañando desde entonces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/1961532018925187076&partner=&hide_thread=false La Justicia argentina condenó a Conmebol (organizador del torneo) y a Huracán (empleador) a pagarle u$s 850.000 en total a Patricio Toranzo y Diego Mendoza.

*Es por el accidente ocurrido en Venezuela, en la Copa Libertadores 2016, previo a un partido ante el Caracas. pic.twitter.com/cZJTsnTDVr — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 29, 2025

En 2018, ambos jugadores iniciaron acciones legales tanto contra la institución de Parque Patricios como a la Conmebol por daños y perjuicios. La demanda exigía el embargo de más de 244 millones de pesos (algo más de US$ 4 millones en aquella época) en total entre ambos futbolistas, aunque en un principio fue rechazada.

Este viernes 29 de agosto del 2025, a más de 9 años del accidente y más de 7 de comenzado el juicio, la Justicia finalmente falló en favor de Toranzo y Mendoza. Así lo informó el periodista César Merlo en su cuenta de X, donde también detalló que entre la Confederación Sudamericana y Huracán, en sus roles de organizador del torneo y empleador respectivamente, deberán abonar la suma total de 850.000 dólares (poco más de la quinta parte de la demanda original).