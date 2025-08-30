Boxeo: Brisa "La China" Alfonzo se coronó campeona argentina al vencer a la jujeña Caravajal

La boxeadora mendocina Brisa Alfonzo se coronó campeona argentina superpluma tras vencer por descalificación en el décimo round a la jujeña Laura Victoria Caravajal en una intensa pelea que se disputó en el estadio Vicente Polimeni de Las Heras.

La velada, denominada Cuna de Campeones , reunió a los aficionados locales en una noche de gran nivel pugilístico. La pupila de Pablo Chacón logró quedarse con la corona que estaba vacante, alcanzando así su primer título profesional .

Alfonzo, oriunda del departamento de General Alvear quedó con una hoja de presentación de 7 victorias, 1 por nocaut; 1 derrota y 1 empate. Su rival, en tanto, desmejoró su récord a 4 triunfos, igual cantidad de caídas y 1 empate.

En la pelea de respaldo al título femenino, el juninense Alfredo "Coki" Soto venció en fallo unánime de los jueces locales a su rival Gustavo "Rocky" Roldán. La pelea fue pactada a 8 asaltos en categoría superligero.

Tras las ocho vueltas, los jueces fallaron de la siguiente manera: Miguel Leiva 78-74; Flavio Montivero 78-74; y Julio Prudencio 79-73.

Esta pelea significó la vuelta al cuadrilátero del actual campeón Fedelatin AMB de los livianos, quien tras el pleito contra bonaerense quedó con un récord de 17 victorias (10 por nocaut) y una derrota. En tanto, el oriundo de Grand Bourg marcó su decimocuarta derrota (con 6 victorias y 5 empates) en su licencia profesional.

El resto de la velada

En uno de los combates complementarios, pactado a 4 asaltos en categoría ligero, el lasherino Lucas Isaías Aguilera (6-4-1, 1KO) venció en fallo mayoritario de los jurados al sanrafaelino Jonatan Joel Arenas (15-17-1, 4KO). Las tarjetas fueron: Miguel Leiva 57-56; Flavio Montivero 56-56 y Julio Prudencio 58-55.

A su vez, en el primer combate de la noche, el maipucino de Tres Esquinas Juan Carlos Damián Castro (1-0-1, 1KO) alcanzó su primera victoria como rentado al sacar de combate (nocaut técnico) en tres asaltos al sanrafaelino Luciano Daniel Ramírez (0-2-0). La pelea estaba pactada a 4 asaltos en la divisional de los welter juniors.

La velada fue llevada adelante por la promotora local Pandolfino Box Promotions y Argentina Box Promotios de Mario Margosian.