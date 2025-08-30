Partido suspendido: por el estado de la cancha, no se jugará Gutiérrez-Círculo Deportivo por el Federal A
Se confirmó la suspensión del encuentro entre Gutiérrez y Círculo Deportivo por el estado del campo de juego del Anselmo Zingaretti.
Se confirmó la suspensión del encuentro entre Gutiérrez Sport Club y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi por el Federal A, debido al estado del campo de juego, afectado por las fuertes y constantes lluvias de este sábado.
El partido, correspondiente a la fecha 7 de la Zona A de la fase Reválida del certamen, debía comenzar a las 15.30 pero el campo de juego se encontraba a esa hora en pésimas condiciones, por lo que era imposible jugar un partido de esa manera.
Gutiérrez está jugando para cumplir, teniendo en cuenta que ya perdió la categoría y jugará la próxima temporada en el Torneo Regional Amateur.
Huracán y San Martín, el domingo
Mientras tanto, Huracán Las Heras y Atlético San Martín jugarán su partido por la misma fecha y misma fase este día domingo, buscando continuar ambos en zona de clasificación a la próxima instancia.
El Globo recibe a Guillermo Brown de Madryn a las 16, en el estadio General San Martín, mientras que el Chacarero será visitante de Juventud Unida, en San Luis, desde las 15.30.