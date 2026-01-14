Parte médico en Deportivo Madryn: cómo sigue el arquero que sufrió un paro cardíaco en plena práctica

El arquero de Deportivo Madryn, Mauricio Nievas, de 27 años, evoluciona favorablemente y seguirá su recuperación en el Hospital Británico.

Mauricio Nievas viajó en un avión sanitario y llegó a Buenos Aires para continuar con su recuperación.

El Club Social y Deportivo Madryn dio a conocer un nuevo parte médico sobre la salud de Mauricio Nievas, el arquero de 27 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio durante un entrenamiento y fue reanimado gracias al uso inmediato de un desfibrilador, una acción clave para salvarle la vida.

A través de sus redes sociales, la institución informó que el futbolista ya fue trasladado al Hospital Británico de Buenos Aires, donde continuará con el tratamiento correspondiente. “Mauricio Nievas ya se encuentra en el Hospital Británico de Buenos Aires donde continuará con su tratamiento. Desde el Club Social y Deportivo Madryn le deseamos éxitos y una pronta recuperación. ¡Vamos, Mauri!”, publicaron junto a una imagen del arquero sonriente, con el pulgar hacia arriba.

El parte médico de Deportivo Madryn tras el susto y el posterior alivio El comunicado de Deportivo Madryn El comunicado de Deportivo Madryn @ClubMadryn El hecho había sido comunicado oficialmente el 8 de enero, cuando el club -que compite en la Primera Nacional- detalló lo ocurrido durante una práctica matutina. “El arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del hospital de la ciudad”, señalaron.

En las primeras horas posteriores al episodio, el arquero permaneció internado en terapia intensiva del Hospital Andrés Isola, con pronóstico reservado. Según indicaron fuentes médicas, no se detectaron anomalías inmediatas, aunque se mantuvo bajo estricta observación.

El arquero Mauricio Nievas El arquero Mauricio Nievas se descompensó en el entrenamiento de Deportivo Madryn. NA Nievas, nacido en Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una pieza clave en el ascenso a la Primera Nacional en 2021. En la última temporada jugó a préstamo en Germinal, del Torneo Federal A, y actualmente integra el plantel profesional dirigido por Cristian Díaz.