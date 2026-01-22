¡Para la historia, Lobo! Así fue el primer gol de Gimnasia en su regreso a Primera división tras 42 años

Con un cabezazo a los 5', Valentino Simoni, el exdelantero de Boca, puso el 1-0 de Gimnasia ante Central Córdoba y quedó en los libros de historia del club.

¡Gritálo, pibe! Valentino Simoni abrió el marcador con un impecable anticipo ofensivo luego del córner ejecutado por Julián Ceballos, otro ex Boca.

Después de más de cuatro décadas de espera, Gimnasia y Esgrima volvió a pisar la Primera división y lo hizo con una imagen que ya quedó grabada en su historia. En Santiago del Estero, el Lobo derrota 1-0 a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

El regreso no pudo ser mejor. A los 5 minutos del primer tiempo, Valentino Simoni apareció en el área y conectó un córner de Julián Ceballos con un cabezazo impecable para marcar el primer gol de Gimnasia en su vuelta a la máxima categoría, desatando el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

El gol que quedó en la historia de Gimnasia y Esgrima Valentino Simoni anotó el primer gol del Lobo en Primera división Valentino Simoni anotó el primer gol del Lobo en Primera división ESPN La jugada se empezó a gestar un minuto antes, cuando Santiago "Morta" Rodríguez sacó un zurdazo desde afuera del área que Alan Aguerre mandó al córner. De ese tiro de esquina nació la apertura del marcador: centro preciso del otro ex Boca y frentazo letal del ex goleador de la Reserva xeneize para el 1-0.

De Boca a Mendoza: quién es Valentino Simoni y cómo llegó al Lobo simoni Valentino Simoni fue goleador y un jugador clave en la Reserva multicampeona del Xeneize. Valentino Simoni / Instagram Simoni, de 21 años y nacido en Cipolletti (Río Negro), vive un arranque soñado en su nueva etapa. Llegó a préstamo desde Boca Juniors hasta diciembre de 2026, sin cargo y con opción de compra, luego de ser goleador y campeón con la Reserva xeneize, pero sin chances en Primera. En Mendoza encontró el espacio que buscaba y no tardó en responder.

Después de sumarse al Lobo, el atacante había sido claro sobre su salida del club de La Ribera. “Tengo la espinita clavada de las veces que no me tocó en Boca, me hubiese encantado tener la oportunidad”, le dijo a Olé. Y agregó: “Ya no estoy pensando en Boca, solamente tengo en la cabeza a Gimnasia”.