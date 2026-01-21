El palito del goleador de la Reserva de Boca a su club tras irse a préstamo a Gimnasia de Mendoza

En medio de la crisis de delanteros, el 9 que estuvo a punto de debutar en la Bombonera habló de su salida de Boca y dejó frases que no pasaron desapercibidas.

El goleador de la Reserva de Boca Juniors, de 21 años y nacido en Cipolletti, Río Negro, llegó a Gimnasia a préstamo.

La falta de centrodelanteros en Boca contrasta con una historia reciente que hoy vuelve a escena. Mientras Claudio Úbeda sufre las bajas en ataque, un goleador formado en el club se fue en busca de lo que no tuvo: minutos en Primera. Se trata de Valentino Simoni, quien dejó la Reserva xeneize y ya es nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El delantero de 21 años llega al Lobo mendocino a préstamo hasta diciembre de 2026, sin cargo y con opción de compra. Será el 9 de un recién ascendido y tendrá la chance de cumplir un objetivo que en Boca se le negó, pese a haber estado muy cerca: fue al banco en la Bombonera, pero nunca pudo debutar oficialmente.

Valentino Simoni, el goleador de la Reserva que no pudo jugar en La Bombonera Valentino Simoni Valentino Simoni fue goleador y un jugador clave en la Reserva multicampeona del Xeneize. Valentino Simoni / Instagram Simoni se va con números fuertes en juveniles. Más allá de una lesión que frenó su crecimiento, ganó cinco títulos con la Reserva -incluida la Intercontinental juvenil 2023- y fue el goleador del último año con 17 tantos. Un rendimiento que no alcanzó para ganarse un lugar en el primer equipo.

Antes de sumarse a su nuevo club, dejó una frase que sonó a mensaje puertas adentro: “Tengo la espinita clavada de las veces que no me tocó en Boca, me hubiese encantado tener la oportunidad”, le dijo a Olé. Y agregó: “El año pasado estuve ahí y no me dieron la chance de jugar en Primera”.

Una nueva etapa en el Lobo mendocino simoni Con la cabeza puesta en Mendoza, el delantero dejó en claro su postura de cara al futuro: “Ya no estoy pensando en Boca, solamente tengo en la cabeza a Gimnasia. Quiero jugar, tener continuidad, ayudar al equipo con goles y sentirme importante”. Un desafío nuevo, pero también una revancha personal.