Pampas confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026

El equipo argentino Pampas confirmó a su plantel para la sexta edición del Súper Rugby Américas 2026 , el principal torneo de América del Sur en el que irá en busca de su primer título.

Esta nueva edición del torneo, que comenzará el 20 de febrero con el encuentro entre Dogos XV y Cobras Brasil, contará con la presencia de ocho equipos , de los cuales cuatro serán argentinos (Pampas, Dogos XV, Tarucas y Capibaras) .

El plantel de Pampas estará conformado por un total de 44 jugadores . Los forwards serán Jeremmy Annand, Ramiro Berardi Calvo, Juan Pedro Bernasconi, Ignacio Bottazzini, Augusto Cabano Wall, Nicolás Cambiasso, Marcos Camerlinckx, Fabrizio Cebrón, Rodrigo Fernández Criado, Ezequiel Gómez Cofre, Tadeo Ledesma Arocena, Francisco Lusarreta, Matías Medrano, Lucas Moresco, Joaquín Pascual Viale, Juan Penoucos, Juan Cruz Pérez Rachel, Tiziano Rocha, Faustino Santarelli, Francisco Sluga, Jerónimo Sorondo, Marcelo Toledo, Valentín Vicente Vidal y Nahuel Zunini.

Por otra parte, los backs serán Nahuel Clausen, Santiago Cordero, Juan Cruz Corso, Ignacio Díaz, Bautista Farise, Ramón Fernández, Agustín Fraga, Santino García Mortola, Danilo Ghisolfi, Alfonso Latorre, Alejo Lavayén, Felipe Ledesma, Ramiro Manzo, Lucas Marguery, Santiago Pernas, Valentino Reggiardo, Estanislao Renthel, Federico Serpa, Jerónimo Ulloa y Tobías Wade.

El head coach de Pampas, Juan Manuel Leguizamón , confesó que "estamos con muchas ganas y con mucha energía para que sea un gran año de Pampas. Me motivó poder estar nuevamente al frente de este equipo para seguir vinculándome con los chicos y poder armar un grupo de laburo en el cual podamos fluir todos y disfrutar".

El torneo contará con una fase clasificatoria de 14 fechas que se extenderá hasta junio. De allí, los cuatro mejores avanzarán a las semifinales, que serán el 12 de junio, mientras que solo siete días después se llevará a cabo la gran final.

La mejor participación histórica de Pampas en el Súper Rugby Américas fue en 2024, cuando perdieron 37-23 en la final ante Dogos XV.

El máximo ganador de la competición es Peñarol de Uruguay, que se llevó el título en 2021, 2023 y 2025.